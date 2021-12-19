憧憬小通關！本港11月商舖註冊金額按月升逾5成

市場憧憬政府在短期內宣布與內地「小通關」，有望為商舖市場投資帶來正面刺激。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月份商舖註冊宗數及金額(主要反映10月份市況)，無論按年及按月都錄得升幅，預期在「小通關」的憧憬下，加上踏入聖誕節和農曆新年等傳統消費旺季，本港零售市道向好，市場整體氣氛轉趨正面。

該行稱，11月份商舖註冊宗數錄137宗，按年升22.3%，按月亦錄得上升8.7%；註冊金額約35.52億港元，按月升52.9%，較去年同期則大升115.9%，當中包括美孚新邨萬事達廣場多個舖位、堅尼地城浚峯基座地下及低層商舖，以及西營盤縉城峰基座商舖全幢連7個車位，分別以約4.55億元、3.92億元及3.5億元成交。

美聯旺舖董事梁國文表示，雖然與內地恢復「小通關」這份大禮物初期每日設有額度，料短期對本港經濟及零售消費市道提振效用有限，但相信隨着通關和檢測安排理順，加上兩地未來疫情發展趨勢維持平穩下，恢復具規模的通關安排可謂指日可待，預料明年投資者入市信心會有所增加，「北水」亦會回歸商舖市場。在全球多國仍受疫情影響下，大部分市民續留港過節，將有望帶動長假期間零售市道的表現，本地消費繼續強勁，相信有助進一步支持本港經濟，舖位市場前景料將向好，對舖市買賣氣氛亦帶來正面影響。