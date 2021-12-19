新股Sirnaomics新冠疫苗明年提交臨床試驗申請

他提到，目前的研究及實驗可見，旗下新冠疫苗對原病毒株、Alpha及Delta變種病毒均具有中和作用，亦有針對新變種病毒Omicron進行研究，基於疫情的發展形勢，或研究申請緊急使用授權，屆時有望提前進入臨床。

目前有9種新冠疫苗獲世界衞生組織被列入緊急使用清單，除了在港使用的復必泰及科興外，還包括強生、印度血清研究所Covishield疫苗、國藥、莫德納(Moderna)、港府「充闊佬」捐出的阿斯利康等，惟公司疫苗研發仍處於非常初期階段。陸陽預計，新冠肺炎疫情不會於短期內結束，加上病毒不斷變種，世界需要長期應對的方案，認為即使「打齊3針」亦未必能全面滅絕病毒。

他續指，公司在中國內地及美國均有研究中心，其疫苗以覆蓋全球為發展方向。雖然近期中美雙方關係緊張，亦留意到美方的「實體清單」，但沒有影響公司業務。基於行業性質不同，相信即使醫藥界捲入其中，影響的程度也不會如其他行業般廣泛，強調公司一向在中國及美國布局，藥物或技術來源對外部的依賴較低，公司亦有相應的戰略安排及措施應對。

公司今年首9個月虧損5,000.1萬美元，去年同期蝕3,313.5萬美元；收入按年微跌0.48%至20.5萬美元。陸陽表示，公司盈利主要來自產品零售、提供研發諮詢服務，以及技術合作分成等三方面，而用於治療鱗狀細胞原位癌(isSCC)的抑制劑，已於2021年5月在美國啟動IIb期(即第二期後階段，完成後可進入第三期)的臨床試驗，預計將於2022年上半年取得中期結果，目標2023年獲批，2024年可以為公司產生收入，公司亦視盡快扭虧為目標之一。

被問到近期掛牌的醫藥股表現不滯，會否憂慮其上市表現。陸氏表示，未有太關注短期的股價表現，認為在港上市對公司的長期發展，提供更穩固且紮實的基礎，而上市時間表是經長時間的探討而定，未來會繼續視拓展產品管線、研究RNA干擾(RNA interference, RNAi)、mRNA療法為發展戰略。