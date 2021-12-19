Omicron全球蔓延　專家估計供應鏈恐再中斷兩年

隨着Omicron變種病毒全球肆虐、勞動力缺乏及民生需求飆漲，使全球航運中斷的問題更嚴峻，專家最新估計，國際航運狀況在兩年內恐難紓解。

外媒報道，Omicron的出現，給正從疫情中恢復的世界經濟又一記重擊。中國浙江一帶本周爆發新冠肺炎疫情，數萬人遭到隔離，一些地方當局已開始敦促工人不要在農曆新年回鄉，經濟學家認為這是「供應鏈可能進一步中斷的徵兆」。同時，美國西海岸仍缺乏工人，貨船需要等待一個月才能夠卸貨，航運公司員工馬仕基表示，而北美、歐洲的年終假期恐將使勞動力更加緊繃，短缺狀況更加劇。

澳洲伊迪絲科大學教授奧門用比喻方式指出，「世界供應鏈正面臨高血壓，持續性表現出心率不整的狀況，需要到2024年才能康復」。

澳洲布里斯班港的行政總裁羅伊康明斯說，新冠肺炎剛開始爆發時，航運業已經試圖降低貨物運輸成本，如透過減少現場倉儲的需求，在特定的時間與地點準時交付貨物，來降低企業成本。但這似乎遠遠不足，他指出，增加運輸能量、建造新船也需要時間，且如果人力短缺、物資需求繼續高漲，「國際航運網絡在接下來兩年不太可能緩解。」