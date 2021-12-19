美股年底波動料加劇　聚焦通脹數據

美股上周五「四期結算」，即指數及個別股份的期貨和期權結算，根據往績，市況一向較為波動，上周五道指一度大瀉613點，收市跌幅收窄至532點，報35,365點。回顧上周，道指全周累跌605點或1.68%，收報35,365點；納指及標指亦分別累跌1.93%及2.94%。蘋果公司(Apple Inc.)累跌4.63%，為2月以來最大單周跌幅。

據股票交易員年鑑(Stock Trader's Almanac)顯示，12月美股表現普遍正面。加上傳統美國股市有「聖誕老人升市效應」(Santa Claus Rally)說法，通常出現在每年最後五個交易日及新一年首兩個交易日，惟若沒有如預期般升市，美股熊市往往會隨之而來。道富環球顧問公司道席投資策略師Michael Arone表示，今年「聖誕老人升市效應」恐難出現，因市場近期已持續做好，再上升空間不大。

Arone指，成交量將下降，年底市場或出現更大波動，主要由於疫情反覆及美國聯儲局加快減少買債所致。

嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，年底前相對少經濟或企業消息，更多有關新變種病毒Omicron的資訊，難以準確預測市場的表現。過去一年企業整體亮麗的業績表現成為美股催化劑，市場預期明年企業盈利只有8%增長，Kleintop認為企業管理毛利的能力比預期好，因此增幅或更高。

市場聚焦周四公布的個人消費開支物價(PCE)指數，也是聯儲局甚為重視的通脹指標，料上月按年增長5.5%，增幅多過10月的5％。其他經濟數據還有周三公布的消費者信心指數及上月成屋銷售，以及周四公布的新屋銷售及耐用品訂單。周五為美國聖誕節公眾假期，美股休市。

在美國上市的中國電動車製造商蔚來汽車，其創辦人兼行政總裁李斌預期，2030年中國新車銷售中，電動車的滲透率將逾9成。他承認目前蔚來電動車銷售量比特斯拉(Tesla)約落後4年，但近年交付量一直保持100%增長，望明年增速依舊。