北角半山瓊峰園3年帳面僅升值約3.6%

二手業主為求沽貨，個別願意蝕使費離場，北角半山瓊峰園四房單位，日前以5,480萬元易手，約3年帳面僅升值約3.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李兆霖透露，北角半山瓊峰園C座中層2室，實用面積約2,379方呎，四房雙套房間隔，望啟德方向海景，放盤後即獲多組買家洽購，最終以5,480萬元易手，呎價約23,035元，新買家屬於用家，原業主於2018年4月以5,290萬元買入，持貨3年帳面獲利190萬元，單位升值約3.6%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角慧雲峯中層C室，實用面積約396方呎，一房間隔，望全山景，原叫價908萬元，放盤1個月，減價20萬元或2.2%，獲用家以888萬元承接，呎價約22,424元，原業主於2017年8月購入，當時作價745萬元，持貨4年至帳面獲利143萬元，單位期內升值約19%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角城市花園4座中層B室，實用面積約942方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,620萬元承接，呎價約17,197元，原業主早於1994年11月以490萬元購入自住，持貨27年帳面獲利1,130萬元，期內升值約2.3倍。

●利嘉閣雷敏儀表示，堅尼地城怡峯中高層A室，實用面積約818方呎，套三房間隔，連多用途房，背山面海，放盤4日，第一天開門睇樓，即以2,168萬元沽出，呎價約26,504元，屋苑現時只有約1個單位放售，叫價由2,250萬元起。

●利嘉閣黃志佳透露，西灣河鯉景灣逸榮閣低層B室，實用面積約681方呎，三房間隔，望海景，新近以1,178萬元沽出，呎價約17,298元，屋苑12月累錄約兩宗二手買賣，現時約有95個單位放售，叫價由910萬元起。

●美聯周永業表示，筲箕灣康華大廈2座中層B室，實用面積約300方呎，兩房間隔，原業主開價約595萬元，議價後以約503萬元成交，呎價約16,767元，新買家為同區用家，趁年底前入市上車。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣碧海藍天6座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以868萬元放盤3個月後，即獲外區客接洽，經議價後減價58萬元，以810萬元成交，呎價約16,397元，新買家為首置客，睇樓兩次後即拍板入市。

●中原袁仲榮稱，大角咀港灣豪庭為7座中層C室，實用面積約491方呎，三房間隔，最初開價1,000萬元，現降價30萬元，以970萬元易手，呎價約19,756元，新買家為同區換樓客，成功升級兩房換三房單位。

●美聯盧麗嘉表示，旺角奧柏．御峯2座高層H室，實用面積約274方呎，開放式間隔，獲區內客承租，每月租金約1.23萬元，呎價約44.9元，業主於2012年4月斥資約346.3萬元購得。

●香港置業楊潤彬稱，鑽石山居屋龍蟠苑F座中層12室，實用面積約340方呎，一房間隔，望內園景，以1.35萬元放租約1個月，最終獲外區客洽詢承租，經議價後減價700元，終以1.28萬元承租，呎租約37.6元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添透露，青衣盈翠半島8座中低層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，由12月初開始放盤，原叫價950萬元，經議價後減價10萬元或約1.1%，以940萬元沽出，呎價約18,077元。

●中原林恩信稱，荃灣萬景峯12月錄得約4宗租務成交，平均實用呎租約38元，項目1座中層C室，實用面積約829方呎，套三房連儲物房及工人房設計，以月租3.1萬元租出，呎租約37.4元，新租客為家庭客。

●祥益林英傑表示，屯門上源3B座低層A室，實用面積約446方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內換樓客垂青，新買家見單位附設發展商裝修，可即買即住，加上原業主增加議幅，減價10萬，以及屋苑鄰近家人方便照應，終決定以598萬元購入上址自用，呎價約13,408元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心4座低層G室，實用面積約455方呎，同屋苑短租客，考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，遂便決定以9,000元即睇即租，呎租約19.8元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑H座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區外綠表首置客，見屋苑鄰近學校，方便子女上學，決定於未補價第二市場以475萬元購入自用，呎價約7,308元。

●美聯林建文稱，元朗尚悅3座高層G室，實用面積約442方呎，兩房間隔，區內上車客睇好區內物業升值潛力，有見上址開價約645萬元，低於銀行估價約668萬元，雙方議價後，以635萬元成交，呎價約14,367元。

●中原楊頌堯透露，大埔新達廣場5座中層G室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價約790萬元，議價後以778萬元沽出，呎價約15,910元，新買家為用家，原業主則於2000年以208萬元購入，持貨21年帳面獲利約570萬元，期內升值約2.7倍。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山嵐岸1座高層相連戶，實用面積約1,785方呎，套五房間隔，開價約2,900萬元，議價後連車位以2,800萬元易手，呎價約15,686元，原業主於2017年以1,750萬元購入，持貨4年帳面獲利約1,050萬元，單位升值約60%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎濤灣2座低層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩個月，原先叫價740萬元，獲買家以734萬元承接，呎價約15,072元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山雅典居5座低層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，放盤叫價1,400萬元，放盤5個月，其後調整至1,400萬元連車位沽出，呎價約16,018元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山新港城F座高層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤4個月，當時叫價710萬元，減價60萬元或8.5%，終以650萬元獲買家承接，呎價約17,906元。

●利嘉閣黃金欽透露，將軍澳天晉2期1B座低層D室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價1,100萬元，至日前以1,030萬元交吉易手，減價70萬元或約6.4%，呎價約18,693元，上述為屋苑12月首宗二手買賣，現時約有69個單位放售，入場費由1,070萬元起。