周末多個項目齊推 新盤兩日錄約185宗成交
2021年12月19日 20:52
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周末多盤齊推，推高新盤成交量，市場於兩日期間錄得約185宗成交。當中，上環新盤首輪銷售報捷，沽清首批50伙，發展商乘勢出擊加推50伙。至於備受矚目的元朗站項目，暫已累收逾1,800張入票，收票反應不俗。
●元朗站The YOHO Hub暫超額逾7倍
全新盤新地(00016)旗下元朗站The YOHO Hub預計於聖誕期間作首輪銷售。據市場消息指，該盤已接獲逾1,800張入票，按首張價單推出206伙計，暫時已超額認購約7.7倍。
●上環CAINE HILL加推50伙 周四賣28伙
新盤銷情理想，發展商趁勢加推。恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL繼日首輪銷售沽清50伙後，剛剛上載2號價單。新價單提供50伙，實用面積190方呎至285方呎，包括13個開放式單位及37個一房單位。
售價方面，維持最高3%的折扣優惠，折實售價介乎約538.3萬元至約926.2萬元，折實呎價約約26,428元至約33,315元。今批入場單位為5樓F室，實用面積190方呎，為開放式單位，折實呎價約19,599元。
上述新價單平均呎價約29,630元，該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，部分單位價格輕微上調1%。同時，項目上載全新銷售安排，落實於周四(23日)發售，共涉28伙，包括8伙開放式單位及20伙一房單位。按定價計，該28伙總值逾2.16億元。
●帝御‧星濤四房1,621沽 為項目新高價
新盤市場不乏高價成交，據一手銷售資訊網資料，由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，新近錄得本月首宗成交。成交單位為T1座15樓01室，實用面積996方呎，採四房兩套間隔，廚房附設連廁工作間，以1,621.84萬元成交，呎價約16,284元，成交價為該期項目新高。
資料顯示，帝御‧星濤提供614伙分層單位，關鍵日期為2022年4月30日。
●維港滙II 2日售出3伙 三房2,147萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II於2日沽出3伙。其中包括5座27樓A室，實用面積797方呎，屬於三房間隔，以2,147.2萬元成交，呎價約26,941元。
●日出康城LP10三房1,751萬沽
市場交投氣氛不俗，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今日(19日)新錄得成交。單位為第1A座23樓C室，實用面積921方呎，屬三房間隔，廚房內設連廁工作室，以1,751.7萬元售出，呎價約19,020元。該盤本月累計已錄得4宗成交。
●THE HENLEY III 周末連沽6伙
市區新盤銷情理想，恒地(00012)旗下啟德項目THE HENLEY III周末共錄約6宗成交。其中，位於3B座18樓F室，實用面積229方呎，屬開放式單位，以607.87萬元成交，呎價約26,545元。另外，3B座8樓F室，實用面積229方呎，亦屬開放式戶，以594.81萬元沽出，成交呎價約25,974元。
●OMA OMA連沽3伙
現樓物業備受追捧，永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA周末接連沽出3伙。包括2B座19樓G室，實用面積750方呎，採三房間隔，廚房附連廁工作室，成交價1,219.3萬元，呎價約16,257元。另2B座11樓A室，實用面積627方呎，屬三房間隔，成交價為928萬元，呎價約14,801元。
●啟德維港1號一房呎價約26,618元
據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，新近錄得位於第2B座22樓H室的成交，實用面積348方呎，採一房間隔，設有開放式廚房，以926.3萬元成交，呎價約26,618元。資料顯示，該買家採用建築期付款計劃。
●長沙灣The Campton三房1,630萬沽
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，今日(19日)沽出1個三房單位，該單位為29樓A室，實用面積796方呎，以1,630萬元成交，呎價約20,477元。
●逸南開放式戶518.3萬沽
新盤餘貨續錄成交，恒基地產(00012)旗下鴨脷洲新盤逸南新近沽出1伙開放式戶。該單位為22樓C室，實用面積183方呎，屬開放式單位，成交價約518.3萬元，實用呎價約28,322元。
●荃灣西逸璟．龍灣一房761萬元沽
由中國中冶(01618)發展的荃灣西逸璟．龍灣，新近錄得位於2座8樓B室的成交，實用面積443方呎，採一房間隔，以761.7萬元成交，呎價約17,194元。