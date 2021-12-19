周末多個項目齊推　新盤兩日錄約185宗成交

周末多盤齊推，推高新盤成交量，市場於兩日期間錄得約185宗成交。當中，上環新盤首輪銷售報捷，沽清首批50伙，發展商乘勢出擊加推50伙。至於備受矚目的元朗站項目，暫已累收逾1,800張入票，收票反應不俗。

●元朗站The YOHO Hub暫超額逾7倍

●上環CAINE HILL加推50伙 周四賣28伙

售價方面，維持最高3%的折扣優惠，折實售價介乎約538.3萬元至約926.2萬元，折實呎價約約26,428元至約33,315元。今批入場單位為5樓F室，實用面積190方呎，為開放式單位，折實呎價約19,599元。

上述新價單平均呎價約29,630元，該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，部分單位價格輕微上調1%。同時，項目上載全新銷售安排，落實於周四(23日)發售，共涉28伙，包括8伙開放式單位及20伙一房單位。按定價計，該28伙總值逾2.16億元。

●帝御‧星濤四房1,621沽 為項目新高價

新盤市場不乏高價成交，據一手銷售資訊網資料，由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，新近錄得本月首宗成交。成交單位為T1座15樓01室，實用面積996方呎，採四房兩套間隔，廚房附設連廁工作間，以1,621.84萬元成交，呎價約16,284元，成交價為該期項目新高。

資料顯示，帝御‧星濤提供614伙分層單位，關鍵日期為2022年4月30日。

●維港滙II 2日售出3伙 三房2,147萬沽

●日出康城LP10三房1,751萬沽

市場交投氣氛不俗，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今日(19日)新錄得成交。單位為第1A座23樓C室，實用面積921方呎，屬三房間隔，廚房內設連廁工作室，以1,751.7萬元售出，呎價約19,020元。該盤本月累計已錄得4宗成交。

●THE HENLEY III 周末連沽6伙

●OMA OMA連沽3伙

●啟德維港1號一房呎價約26,618元

●長沙灣The Campton三房1,630萬沽

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，今日(19日)沽出1個三房單位，該單位為29樓A室，實用面積796方呎，以1,630萬元成交，呎價約20,477元。

●逸南開放式戶518.3萬沽

●荃灣西逸璟．龍灣一房761萬元沽