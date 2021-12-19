美慫恿撤廠榨乾內地外儲　外企全球產能大執位

全球踏入聖誕周，惟絕非普天同慶，尤其中美經濟脫鈎愈趨明顯。美國繼續慫恿外資企業撤華，又利用新疆問題「迫遷」，企圖藉此榨乾內地的外匯儲備。

在中美經濟戰下，美國大搞孤立主義，企圖拉攏中國的亞太合作夥伴，構建新的供應鏈。有跨國玩具商已透露擴大發展越南、歐洲和墨西哥市場，也有日本製衣業因要預防供應斷鏈而索性搬回「國產」。有分析稱，若外資一下子撤華，會對內地的外匯儲備構成威脅；亦有學者批評美國近期接連4波制裁中企就是為遏制對抗，惟改不了全球對內地供應鏈的依賴！

外媒報道，受疫情等因素影響供應鏈穩定下，全球總值950億美元（約7,410億港元）的玩具市場也受累，當中內地製造商佔全球80%玩具出口，近期亦迎來延遲交貨的壓力，導致全球一些製造商正重新考慮對中國製造的依賴。世界最大玩具製造商樂高（Lego）近期宣布在越南投資10億美元（約78億港元），直言公司重塑供應鏈後，目前的製造廠地域分布令其擺脫了供應斷鏈的困局，尤其包括歐洲和墨西哥的製造設施，使今年上半年利潤創新高。

法國泰迪熊品牌Doudou et Compagnie創辦人Alain Joly也稱，疫情造成的問題為增加本地生產提供了經濟理由。該公司大部分產品於中國製造，現計劃在法國生產10%產品，目標是2023年提升到20至25%。事實上，除中美衝突外，玩具業界亦料供應鏈問題會讓明年成本漲幅高達12%，可能加大製造商本地化發展的意願。

除玩具業外，不乏日本大型成衣製造商欲將產能遷回日本，主因包括日圓貶值、國外人工成本提高及疫情導致貨運問題等，使日本成衣產業重新思考策略，改變以往集中在中國或越南製造的安排。專做日本各大百貨公司與購物中心生意的成衣製造商World Co.，已準備在3到5年內將大部分高檔成衣製造遷回日本，目前該類產品的「日本製造」比率約40%。總部位於東京的成衣商TSI控股亦正考慮擴大日本產能，導入自動化，在日本國內製造外套、大衣、襯衫等，同時也將測試短時間交貨與小量出貨的運作模式，目標是將10%在日本製造的比率提升到30至50%。資料顯示，日本紡織業於1970年代開始外移，目前以價值計算，79%成衣是在外國製造；以數量計，海外製造比率高達98%。

然而，美國欲孤立中國的意圖恐注定失敗，加拿大媒體近日就刊登了文章，論及有人過去一年試圖「抵制中國商品」，結果不得不承認生活已幾乎不可能避開中國製造。