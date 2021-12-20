金朝陽：支持放寬舊樓強拍門檻　有助減慢社區老化

香港樓宇老化問題嚴重，為加快區內更新及增加供應，政府研究降低現時八成業權的強制拍賣門檻。具豐富併購舊樓經驗的金朝陽集團（00878）支持該方案，指有助大幅減慢社區老化速度，而部分樓齡超過60年的物業更可考慮調低至六成，而集團正在進行的收購項目，主要是已在2019年入稟強拍的銅鑼灣希雲大廈。

金朝陽地產代理物業投資部董事林紀新表示，旗下銅鑼灣禮頓道128至138號及希雲街2至30號的希雲大廈，現正等待土地審裁處頒布強拍判案書。他指出，該項目佔地約1.32萬方呎，將來可重建為商廈或商住物業，但目前仍未有定案，待未來統一業權後視乎市況再作決定。

他稱，集團尚未有其他收購項目，而對於舊樓併購發展，他贊成政府調低強拍門檻，在現行強拍條例下，發展商要完成舊樓併購並不容易，不少目標單位拉鋸多年也未能與業主達成共識，亦會面對業主失蹤、遺產無人承辦等問題，大幅拖長收購過程。

林又指，現時全港樓齡50年以上的舊樓多達8,600幢，在過去10年每年增加約600幢，即使市建局每年處理100幢，舊樓老化問題仍非常嚴重。故他認為，強拍門檻可再降至七成，樓齡更高的可考慮再降一成，並應酌情處理併購舊樓時要預先支付的雙倍印花稅，以吸引更多發展商參與重建，可達到業主、發展商及社區發展的三贏局面，舊樓物業增加速度亦料可減慢一半。

他亦透露，早前完成收購的葵涌華星街工廈項目步入收成期，並已向城市規劃委員會提交重建為新式工廈或數據中心的兩個發展方案。而同區打磚坪街105至113號新式工廈發展，預計明年初銷售樓花。

另方面，該集團近年亦積極擴充迷你倉業務，於2018年底發展的One Storage迷你倉業務，以每月增設約一間的速度擴充，分店遍布港島、九龍及新界，並會一直擴展直至市場需求飽和，現時共設有33間分店，提供約5,000個倉位。