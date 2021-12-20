東方日報B1：中美經濟邁脫鈎　國企重組掌資源迎戰

全球踏入聖誕周，惟絕非普天同慶，尤其中美經濟脫鈎愈趨明顯。內地為應對美國最快下月推動「非常強大的」亞太貿易協定，正加緊整合產業，打造「超級國企」掌控資源；美國則繼續慫恿外資企業撤華，又利用新疆問題「迫遷」，企圖藉此榨乾內地的外匯儲備。

中國全力應對由美國發動的經濟戰！中央企業提速內部整合優化，由衞星互聯網、化工、物流到稀土產業，戰略性重組正大步推進。國務院國有資產監督管理委員會近日表明，要加快建設世界一流企業、培育一批國家級先進製造業集群、打造一批科技領軍企業。外界普遍視央企「強強重組」之勢在於提高國際競爭力。

中國證監會上周出擊，要杜絕經由香港互聯互通的「假外資」影響金融市場，規範內地投資者打着外資旗號返回A股交易，明顯是為推進高水平的對外開放。同樣地，對內改革不容有失，國企改革3年行動時間已過近兩年，70%目標任務暫告完成。

綜觀今年央企戰略性新興產業布局舉措頻出，首3季針對相關產業已完成投資7,267億元人民幣(下同)，按年增6.3%。國資委上周召開會議，提到全年推進戰略性重組、專業化整合，稀土、煤炭等專業化整合深入實施，物流大數據平台、海工裝備創新平台加快落地。換言之，早前傳出正整合的超大型中國稀土集團可能進入最後階段，有指該國資「巨無霸」最快12月在江西省成立。

事實上，今年首11個月累計，央企利潤總額高達2.3萬億元，錄得淨利潤1.75萬億元。內地面對明年巨大的經濟壓力，央企將發揮「壓艙石」作用，並防範化解各類風險，嚴控債務、投資、金融風險，嚴防國有資產流失。

面對3年任務的最後一年，國資委提出明年8大重點。該委主任郝鵬日前會議上強調，明年要實現「兩增一控三提高」具體目標，「兩增」即央企利潤總額和淨利潤增速高於國民經濟增速，「一控」即控制好資產負債率，「三提高」即營業收入利潤率、全員勞動生產率、研發經費投入進一步提高。

官媒更於會後透露國資委正優化布局，加速推進央企戰略重組和專業化整合是重要大招。在會議上，國資委明確將深化跨行業、跨領域、跨企業專業化整合，加強海工裝備、新能源企業、工業互聯網、物流大數據、航空貨運等協同發展平台建設。郝鵬又指，切實增強產業鏈、供應鏈韌性和競爭力，加快推動現代產業體系建設也是2022年的重點工作之一。

國資央企「強強聯手」有利提升創造能力和全球競爭能力，為穩定宏觀經濟大局作出更大貢獻，憂患意識與政經使命渾然一體。官媒昨日評論重申，早前舉行的中央經濟工作會議一再警醒，內地面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，宏觀經濟要防止大起大落，同時防範重大風險，而提高自身企業的風險化解能力，才能駕馭中國航船劈波斬浪、行穩致遠。

另方面，在中美經濟戰下，美國大搞孤立主義，企圖拉攏中國的亞太合作夥伴，構建新供應鏈。有跨國玩具商已透露擴大發展越南、歐洲和墨西哥市場，也有日本製衣業因要預防供應斷鏈而搬回「國產」。分析稱，若外資一下子撤華，會對內地的外匯儲備構成威脅；亦有學者批評美國近期接連4波制裁中企就是為遏制對抗，惟改不了全球對內地供應鏈的依賴！

外媒報道，受疫情等因素影響供應鏈穩定下，全球總值950億美元的玩具市場也受累，當中內地製造商佔全球80%玩具出口，近期亦迎來延遲交貨的壓力，導致全球一些製造商正重新考慮對中國製造的依賴。世界最大玩具製造商樂高(Lego)近期宣布在越南投資10億美元(約78億港元)，直言公司重塑供應鏈後，目前的製造廠地域分布令其擺脫了供應斷鏈的困局，尤其包括歐洲和墨西哥的製造設施，使今年上半年利潤創新高。

法國泰迪熊品牌Doudou et Compagnie創始人Alain Joly也稱，疫情造成的問題為增加本地生產提供了經濟理由。該公司大部分產品於中國製造，現計劃在法國生產10%產品，目標是2023年提升到20至25%。除中美衝突外，玩具業界亦料供應鏈問題會讓明年成本漲達12%。

除玩具業外，不乏日本大型成衣製造商欲將產能遷回日本，主因包括日圓貶值、國外人工成本提高及疫情導致貨運問題等，使日本成衣產業重新思考策略，改變以往集中在中國或越南製造的安排。

專做日本各大百貨公司與購物中心生意的成衣製造商World Co.，已準備在3到5年內將大部分高檔成衣製造遷回日本，目前該類產品的「日本製造」比率約40%。成衣商TSI控股亦正考慮擴大日本產能，導入自動化，在日本國內製造外套、大衣、襯衫等，同時也將測試短時間交貨與小量出貨的運作模式，目標是將10%在日本製造的比率提升到30至50%。資料顯示，日本紡織業於1970年代開始外移，目前以價值計算，79%成衣是在外國製造；以數量計，海外製造比率達98%。

然而，美國欲孤立中國的意圖恐注定失敗，加拿大媒體近日就刊登了文章，論及有人過去一年試圖「抵制中國商品」，結果不得不承認生活已幾乎不可能避開中國製造。