渣打估美明年僅加息一次

渣打香港及大灣區金融市場業務主管曾繼志接受訪問時稱，美國聯儲局加大「收水」規模，每月縮減買債300億美元，符合市場預期。尤其在美國勞工市場短缺和運輸困難等情況下，料美國通脹仍有一定壓力，相信美國將循序漸進加息，估計明年加息一次，2023年及2024年分別加息兩次及一次，並料明年首季10年期美債息未必升穿兩厘。

今年首3季渣打的香港金融市場銷售收入按年錄雙位數增長，港區外匯業務亦表現理想，他續稱內地貿易順差強勁，增加出口商對沖和交易活動，加快該行外匯業務增長。

儘管內地經濟有不少挑戰，惟預計人民幣明年仍保持偏強水平，主要因疫情下內地經濟復甦較其他國家理想，加上貿易順差及出口強勁等因素，料明年人民幣兌美元匯價介乎6.3至6.5，相信人民銀行將繼續關注人民幣穩定性及升值速度。

近日香港金融管理局再增發外匯基金票據吸游資，他就指，由於流動性相對收緊，加上股市氣氛低迷，使港匯兌美元近期徘徊7.8附近。近年中資機構增持港元的趨勢，為港元帶來一定穩定性，相信有關趨勢持續，故即使美國啟動收水，料未來港元亦難以跌至7.85弱方兌換保證水平，預期維持7.8水平。近期短息有所上升，惟他指，暫不見有重大因素拉高短息，料明年首季一個月港元拆息(HIBOR)維持0.2厘水平。

展望明年業務發展，他表示，該行將繼續加強人民幣業務，亦會持續在大灣區投放資源，大灣區內的電商數目佔全國六成，未來會關注相關業務機遇，同時相信「環境、社會和管治」(ESG)將成為明年業務增長動力。此外，該行亦將壯大信用相關業務團隊，預期未來數月會基於現有規模在香港再增加15%人手。