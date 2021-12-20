周樂樂：國內政策趨於友好　關注電網與科技

過去一周，因國內外利淡因素較多，滬深兩市主要指數全線收跌，其中，科創50、中小100與上證50跌幅均超過2%。申萬一級行業中，13漲、18跌，其中，最強的前五行業是公用事業、傳媒、煤炭、環保、建築裝修，最弱前五是美容護理、家用電器、有色金屬、汽車、食品飲料。數據上看，市場整體氣氛較弱，成長股走弱的同時傳統藍籌股也走弱，而新基建與元宇宙概念仍是市場主力資金炒作的方向。

市場消息來看，中國維穩政策陸續推出的預期持續增強，原本能夠提振市場信心，但是新冠變種病毒Omicron擴散、美國擴大製裁中國企業範圍、聯儲局加快收緊QE等因素打擊下，市場情緒開始更趨於謹慎。認為新冠變種病毒在國內仍然可控，但海外國家情況卻難以樂觀。市場將會重新考慮國際貿易供應鏈恢復與全球經濟復甦的持續性等問題。加上，在全球經濟低迷的情況下，歐美央行加快收緊貨幣政策應對高通脹，導致高估指成長行業將可能遭遇殺估值的下跌，以及歐美資金撤離將會導致新興市場資產遭拋售。另外，以美國為首西方利益集團繼續對中國政府打壓，包括取消中國出口普惠制待遇待遇、聯合反對中國舉辦冬奧會、擴大製裁中國先進科技企業等，加劇海外資金對中國資產價值與經濟前景憂慮。這可能是港股與美國中概股持續下跌原因。

對國內而言，認為堅定推行國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進的戰略，通過央行釋放流動性補缺口與增加經濟維穩的籌碼，實現經濟與市場免受較大衝擊，這未來市場重點關注的政策走向。認為中央高層肯定意識到這個問題嚴重性，否則不會在中央工作會議上強調舉國齊心穩定宏觀環境。之前在歐美在瘋狂量化寬鬆的時候，中國財政與貨幣政策相對收斂，此時國內財政與貨幣政策可以操作空間較大，這是中國基本面的底氣。從政策刺激方向看，適度超前建設新型基礎設施將是未來市場主要關注方向。新基建主要包括5G基站建設、特高壓、新能源充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、城際高速鐵路與城市軌道交通七大領域。從行業強弱與輪動炒作看，新基建相關的核心企業正以各種熱點題材為由出現放量走強。

綜合來看，因國內外市場環境變得複雜，國內將加快推動維穩政策，貨幣與財政政策將趨於友好，有利於穩住A股走勢，主要支撐大概率來自於新基建相關受益的板塊。策略上，可以側重於配置需求增長強勁所需要的新能源、新能源汽車的電網基礎設施核心標的，以及元宇宙炒作所帶動軟件、5G基站及配套設備等科技核心標的。

勝利證券 周樂樂