道指期貨跌200點 紐油挫2%
2021年12月20日 07:30
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●踏入亞洲時段，美匯指數報96.65；港匯見7.8016；離岸人民幣(CNH)報6.3849；美元兌日圓處113.63；歐元企1.1235，英鎊報1.3222。金價處1,799.86美元。布油報71.94美元，紐油處69.11美元。比特幣跌2%，報4.7萬美元。道指期貨跌200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。
●道指上周五(17日)跌532點，報35,365點；納指跌10點，報15,169點；標指跌48點，報4,620點。
●紐約期油跌1.52美元或2.1%，每桶報70.86美元，上周累跌1.13%。
●紐約期金2月合約漲0.4%，每安士報1,804.9美元，上周累漲逾1%。
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●商湯科技周一(20日)重啟招股。
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