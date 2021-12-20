數碼港積極協助中小學推行STEAM教學

新冠肺炎疫情改變人們使用數碼娛樂的習慣，數碼港行政總裁任景信接受《東網》訪問時表示，就算現在疫情較去年有所緩和，但普遍人們均以習慣使用網上娛樂，他亦引述羅兵咸永道的數據指出，預期內地在2021年娛樂及媒體行業總收入為3,586億美元(約2.79萬億港元)，至2025年更可飆升至4,368億美元，未來5年的複合增長率為5.1%，收入增幅高於全球的4.6%。

他指，雖然現時經濟狀況尚未全面復甦，惟數碼娛樂的表現依然良好，特別在虛擬實境(VR)、OTT(Over The Top)串流影音平台，以及互聯網廣告等。他亦引述《2021年中國電競行業研究報告》指，內地去年電競整體市場規模超過1,450億元人民幣(下同)，增長主要來自於移動電競遊戲市場和電競生態市場的快速發展。報告預計今年電競市場將突破1,800億元，2022年將超過2,150億。

內地近期祭出限遊令，以限制未成年人打機時長。任氏指，從商業角度上考慮，消費力主要集中於剛畢業的年輕人；故認為對業界來說，「短時間內的心理影響，多於實際影響」，亦得悉有手遊開發商正調整遊戲，使內容變得更有教學義意，長遠來說，相關限制對社會將構成更大的正面影響。

他指，現時數碼娛樂不只是過「打機」，遊戲僅是吸引年輕人第一步，當中最重要是培養他個學習程式編寫、AI(人工智能)等技術。他表示，數碼港亦積極推行相關教育工作，協助中、小學推行STEAM(科學、科技、工程、藝術與數學)教學，並校長及老師們最新的STEAM教學發展，令他們加深了解。

任景信表示，現時數碼港有約150間電競及數碼娛樂初創企業，包括遊戲、多媒體及競技平台、內容管理及遊戲出版及開發等；他指，該企將產業多元發展，培育人才及引領科技發展扶植香港電競業。另外，數碼港亦推出實習支援計劃，向僱主提供實習學員的薪金資助；2019年4月推出以來，計劃有39間公司參與，共批出近80個實習名額。