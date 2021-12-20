陳鳳珠：內地穩經濟迎挑戰

上周港股走勢轉弱，恒指於20天線遇阻後出現顯著調整壓力。美國商務部將更多內地企業列入實體清單，拖累恒生指數創一年半新低。

上周美國聯儲局公布議息結果，一如預期維持利率不變，並宣布將每月縮減買債規模加大一倍，至300億美元，料將提早至明年3月結束買債。另外，當局亦承認物價上漲已有一段時間超過2%的目標，預期明年失業率將進一步回落，同時上調明年經濟增長預測。市場雖預期美國明年或加息3次，但由於早已消化相關預測，料對大市負面影響不大。

內地11月社會消費品零售總額按年增加3.9%至4.1萬億元(人民幣‧下同)，遜市場預期，首11個月的社會消費品零售總額按年上升13.7%至39.96萬億元。另外，11月全國規模以上工業增加值增3.8%，勝市場預期，首11個月的工業增加值升10.1%。

早前中央經濟工作會議提到，內地經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，因此要繼續做好「六穩、六保」工作，持續改善民生，着力穩定經濟情況，預期內地將提升製造業核心競爭力，推動內需消費升級轉型，保持經濟於合理區間運行。

至於內地首11個月的全國固定資產投資按年增加5.2%至49.41萬億元，而首11個月全國房地產開發投資增加6%至13.7萬億元，其中住宅投資升8.1%至10.4萬億元。首11個月的商品房銷售額按年增加8.5%至16.2萬億元，其中住宅銷售增長9.3%。

不過，11月全國70大中城市商品住宅銷售價格按年升幅持續回落，其中一線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別按年上升4.8%及5.8%，漲幅收窄；而一線城市的新建商品住宅銷售價格按月持平，二、三線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格按月均下降。

由於內房價格升勢持續受控，加上內地重申房地產行業長線健康發展，預期未來樓市調控政策有機會放鬆。不過，未來數月內房企業有大量債務到期，行業資金壓力仍然較大，因此內房行業短期表現仍然較弱。

獨立股評人 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)