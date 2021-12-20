【高盛推介】騰訊連跌5日 資金趁低部署
2021年12月20日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(17日)失守440港元水平，收市跌約3.2%。周一(20日)則早段低見434.2元，為3個月低位後曾反彈倒升。現報437.2元，跌約0.2%，為連續第5日下跌。
有報道引述消息，指騰訊目前有9款產品通過主管部門檢測，正逐步恢復更新，包括QQ音樂及企業微信等。有報道騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲宣布，為全球企業提供一站式音視頻解決方案，包括視頻點播、直播、實時視像會議及短視頻等服務，協助企業提升客戶覆蓋度。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金積極趁低部署好倉，上周二(14日)至上周五共錄得約1.51億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證有約9,180萬元，上周五流入牛證的資金有約1,810萬元，並較集中在410至415元收回區域的產品。
淡倉方面，上周五部署熊證的資金沽出遠熊，並見流入的資金較集中在470元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，可見上周北水追捧騰訊，5個交易日共錄得約47億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(13994)。熱門選擇可留意年期約3個月的騰訊購(11762)。低面值選擇可留意屬長期的騰訊購(17327)，屬市場上最貼價選擇中槓桿最高的選擇。牛證方面，投資者注須意400元收回價未重貨區，可考慮稍遠收回價的遠牛，例如騰訊牛(59041)，與現價有約40元收回距離。
騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.5倍，行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿10.4倍，熱門。
騰訊購17327，行使價440元，2023年1月9日到期，實際槓桿3.6倍，低面值、長期、市場上最貼價選擇中槓桿最高。
騰訊牛59041，收回價395元，行使價392.2元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊沽(11758)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(29196)。熊證方面可留意屬遠熊的新上市騰訊熊(59945)，與現價有約45元收回距離。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿7.4倍，價外、低街貨。
騰訊熊59945，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，新上市遠熊。
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