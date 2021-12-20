【瑞通推介】恒指跌穿23000支持　較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮全球掀起加息潮，以及關注Omicron變種病毒疫情發展，道指上周五(17日)收跌532點或1.5%，報35,365點；納指則微跌10點。

恒指上周五最多挫316點，低見23,158點，全日跌282點或1.2%，收報23,192點，是去年5月29日之後收市新低。大市成交增至1,626億港元(下同)。

恒指反彈一日後再度受壓，反覆尋底格局未改，MACD熊差進一步擴大，14日RSI跌至33.36。恒指再次回落至23,200點以下，逼近年內23,155點低位，以及去年9月25日盤中低位23,124點。倘確認失守，下一支持將是去年5月25日的22,519點低位。反彈阻力可參考下移中的10天線(現處23,725點)。

恒指周一(20日)早段跌勢持續，跌逾300點，跌穿兩萬三關口，創約年半低。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾5,300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾440萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價亦為22,500至22,599點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,600至23,699點。

受惠英倫銀行意外加息，滙豐控股上周五逆市收漲2.8%於46.4元，在成交急增下連升第3日，盤中創出46.75元的1個月高位，收復50天線。傳統上有「聖誕鐘，買滙豐」之說，統計過去10年的12月，滙控有6年報升，升幅最多一次為4.7%，而4年下跌中，跌幅最多近4%。滙控在今年12月，由42.95元起步，暫時迄今累漲8%，顯著跑贏恒指同期1.2%跌幅。滙控周一早段曾回吐2%，徘徊在46元以下。上周五有約220萬元資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。

A股ETF華夏滬深三百上周五以全日低位61.72元收市，跌2.2%，連失10天和250天線，當日錄逾140萬元資金淨流入其好倉過夜，資金流之多為近期罕見。A股今早回穩，華夏滬深三百好淡爭持，高位重上62元。

騰訊控股上周五獲約16.9億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股。輪證資金流方面，超過4,800萬元資金淨流入其好倉，繼續是最多資金流入過夜博反彈的個股相關資產，淡倉同日則有270萬元淨流出。騰訊上周五收挫3.2%於438元，4連跌並創逾3個月低位。騰訊將於本周四審議派發中期股息，另騰訊經內地官方行政指導，9款應用程式逐步恢復更新。騰訊周一早段曾跌近1%，跌至434元邊有支持，其後一度轉升。

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