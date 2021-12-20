【高盛推介】比亞迪跌穿260元　贛鋒急挫

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(17日)跌約4%，失守270港元水平，周一(20日)早段繼續下跌。早上低開約1.7%後失守260元水平，最低見251元，為兩個月低位。現報252.4元，跌約5%，落後大市。

有券商指因內地出台許多新措施，市場對其明年港股預期較低，但該行卻認為港股明年或潛在可能會帶來好於預期的收益。該行挑選的港股推介名單，比亞迪包括在內。有報道引述消息，指比亞迪將於明年上半年發布高端品牌，首款車為一款硬派越野車，定價約50萬至100萬元人民幣。

此外，贛鋒鋰業上周五跌約3.3%，周一早段急挫，最低見115元，為5個月低位。現報115.6元，跌約11.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證上周一(13日)至上周四(16日)皆錄得資金流入，合共約820萬元後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約260萬元。牛熊證方面，牛證於上周五繼續獲資金流入，並較集中在250元收回區域的近牛。熊證於上周五獲資金轉向流入，有約180萬元，較集中在330元收回區域的遠熊。

贛鋒鋰業方面，可見認購證於上周五獲資金轉向流入。上周五部署牛證的資金主要沽出。

比迪購27681，行使價278.3元，2022年2月21日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、行使價300元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。

比迪購18981，行使價300元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.3倍，新上市。

比迪牛56331，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。

比迪沽29694，行使價250元，2022年01月28日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。

比迪熊59635，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

贛鋒購28823，行使價168.98元，2022年3月29日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。

贛鋒購18057，行使價155元，2022年3月30日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。

贛鋒牛58347，收回價100元，行使價96元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，市場上最遠牛。

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