「積金易」平台開發中　調查：近70%僱主最大疑慮係...

「積金易」平台開發工作如火如荼。退休積金計劃協會(PSA)公布相關調查結果，當中發現有近30%受訪企業稱，已對未來「積金易」平台有所認識。PSA主席劉家怡表示，由於調查於今年7、8月期間進行，及後積金局亦加大宣傳力度，相信現時大眾對「積金易」平台的認知較調查時有所提升。

調查又發現，有近70%僱主利用供應商的網上服務平台處理強積金行政工作，她認為，數字上升與疫情改變公眾的工作模式有關；大部分大型企對及中小企鼓勵(80%)及支持(83%)僱員選用電子方式收取強積金相關通訊，認為有助減省僱員的諮詢時間。

另外，受訪僱主對平台產生疑慮，當中包括遇到問題時客服的支援是否足夠(69%)；平台有否足夠網絡安全措施保障私隱(61%)；以及行政效率會否因平台與強積金供應商的角色及職責任人不清晰而降低(54%)等。同時，僱主們認為設立客戶服務熱線及網上自助服務平台(77%)；為行政人員提供培訓(60%)等能有效緩解疑慮。

PSA指出，是次報告為首個就僱主對「積金易」平台認知的調查，結果將為日後的調查設下基線作比較。協會日後會繼續針對僱主和僱員，就不同範疇進行更多研究調查；

作為業界一份子，PSA一直並會繼續與積金局緊密溝通，合力推行「積金易」平台的宣傳、教育工作。

劉氏引述早前積金局所公布的數據指，在「積金易」平台啟用後的10年，將減少300至400億港元的行政費用開支，但她指，業界暫時尚未就實質減少的款項作出推算，惟她認為，在平台的標準化及自動化的運行下，「長遠一定能省錢」，亦指在相關規定下，保薦人亦需將「省下來的錢回饋客人」。

「積金易」平台初步計劃在2023年中開始首階段的資料轉換過程，並最快在2025年前完成。劉家怡表示，現時業界亦就包括客戶的資料轉換、簡化行政程序，甚至款項結算等與當局及平台供應商商討，相信平台運行後業界的經營模式將有所轉型，未來將着重於產品開發之上。

積金局回應有關調查結果時指，為進一步完善平台的使用介面設計，「積金易」平台將於今年底起舉辦為期約半年的諮詢活動，並主動接觸各大小工會、商會、自僱人士組織、專業團體，以及行業組織等代表，介紹平台的設計和功能，例如開立積金易帳戶、查詢帳戶結餘、更改投資組合、整合個人帳戶等，並收集他們對平台功能、視覺元素，以及支援服務方面的意見，確保用家滿意。

當局續稱，部分計劃成員或中小企僱主在平台啟用初期，或需時適應及需要獲得支援以使用平台，故承辦商將設立服務中心、提供電話及電郵支援熱線，協助用家使用平台，承辦商亦會成立外展隊支援不同規模的企業、僱主處理使用平台涉及的問題，例如到訪企業以協助僱主登記使用平台。