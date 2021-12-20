環聯：節日購物旺季全球網購17%屬可疑詐騙交易

環聯公布全球網購詐騙趨勢發現，於2021年節日購物旺季，即2021年11月25至29日期間，在全球各地進行的網上交易中近兩成(17.46%)屬於可疑詐騙交易。而在香港，分析期間還包括2021年11月11日(雙十一)，有20.47%的交易涉及可疑詐騙。

截至2021年11月29日(網購星期一)止的前5日期間，全球可疑網購詐騙交易比率相較去年同期上升3.74%。但就源自香港的交易而言，該比率較去年同期(包括雙十一)下跌29.2%。

分析指出，於節日購物旺季期間的可疑網購詐騙交易兩大成因。首個原因是每部電子裝置所登入的帳戶數目——即一部電子裝置在特定期間在同一平台所登入的帳戶數目超出正常情況下的最低次數，便會觸發詐騙警號；第二原因是現存證據，即帳戶或電子裝置以往有欺詐交易記錄，則較有機會被懷疑涉及詐騙。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，騙徒通常在假日購物旺季犯案，這現象尤其明顯出現在網購及零售業。儘管於傳統節日購物旺季源自香港的可疑詐騙有所減少，但仍高於全球平均水平，消費者仍然表示擔心受騙。據環聯第四季消費者脈搏調查，84%的香港消費者表示擔心在今個節日假期成為數碼詐騙的受害者。因此，網上商戶必須運用適當的工具，一旦出現詐騙警號便能在不妨礙消費體驗的情況下立刻進行調查。

有關發現是根據環聯詐騙分析系統TruValidate分析的數十億宗交易的數據而得出的結論。