陳偉明：小心港股向下穿底假突破

受到內房債務危機重燃、美國繼續制裁中國企業及聯儲局加快收水等壞消息拖累，港股一如筆者預期在上周一(13日)向上假突破後尋底，並於今(20日)跌穿23,000點關，再創本年新低。然而，港股估值開始吸引，下跌空間有限，筆者會開始留意港股未來恐慌性拋售後的撈底機會。

聯儲局正式宣布加快收水步伐、英倫銀行意外加息，歐洲央行亦準備收緊寬鬆貨幣政策，在高通脹下全球央行收水形勢明顯，港股理論上上升空間有限，但內地央行開始展開降準放水政策，港股在低估值加上A股帶動下，下跌空間同樣有限，估計恒指22,400點以下將是難得的低吸機會。

筆者認為，港仍未走出大型上落市格局，早前多次提及上落市中假突破特別多，投資者小心港股本周一穿底後又是「向下假突破」！策略上傾向在期指23,000點以下，小注Long Call即月價外600點恒指期權。一般來說，假突破穿底後，期指應該在之後數日內挾淡倉強勢反彈，很少會短期內再穿底，如期指本周內再跌穿本周一低位，Long Call應止蝕，提防港股向下跌至22,400以下才見强力支持，到時又是撈底Short Put機會。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明