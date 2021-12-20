全球併購近44萬億元　創近15年新高

經濟逐漸回復正軌，今年全球併購交易額更超過5萬億美元，創近15年以來高位，主因為大量資金和股票市場的高估值帶動。

外媒引述金融平台Dealogic data數據顯示，由年初至12月6日止，全球併購交易額達5.63萬億美元(約43.91萬億港元)，超過2007年全球金融危機爆發前的4.42萬億美元紀錄。

摩根大通北美併購聯合負責人Chris Roop表示，企業的資產負債表十分穩健，單看美國便擁有約2萬億美元現金，且資本在接近歷史低位的成本下，較容易獲得。

科技及醫療保健企業繼續佔大部分併購交易，大型企業在股市向好下獲得優勢，能以其股票作併購交易。

摩根士丹利美洲併購聯席主管Tom Miles表示，強勁的股市表示是推動企業併購的主要因素，當股票價格上升，通常反映良好的經濟前景及提升企業經營者信心。

Dealogic數據顯示，今年美國併購總交易量幾乎增長近倍，達到2.61萬億美元；歐洲的交易增長47%至1.26萬億美元；亞太地區的交易則增長37%至1.27萬億美元。