明年回流香港上市中概股料創新高　集資額約千億元

中美關係緊張，市場預期美國上市中概股加快回流。有會計師行預計，明年香港約有120宗新股上市，合共集資3,300億港元，數量將較今年增加逾23%，惟集資額按年微跌0.42%。有會計師解釋，隨環球市場陸續「收水」，預期企業估值將有所下調，惟相信明年回流香港市場的中概股數目將創新高，佔明年集資額約1,000億元，亦有大型新股在港掛牌，有力重返集資排名榜三甲。

本港今年錄得97宗新股上市，共集資3,314億元，位列集資排名第四。美國納斯達克市場及紐約證券交易所分別以集資7,819億元及4,552億元排行首兩位，上海證券交易所則排第三，集資4,408億元。

他提到，地緣政治因素，影響創新科技、商業等發展，相信問題會持續並常態化，或加快中概股回流，利用香港國際化的平台，作長遠發展的基礎，而港產獨角獸企亦陸續上市，對本港市場有利好作用。除了受投資限制的資金外，市場仍會以合理的角度進行投資。

另外，該行看好香港作為亞洲綠色金融樞紐的地位，認為除了健康醫藥、新經濟等板塊外，新能源、電池相關行業、環境、社會及企業管治(ESG)亦會是明年新股市場主題。