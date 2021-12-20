遊戲是元宇宙最佳載體　The Sandbox：會阻止「地產霸權」

自Facebook母公司改名為Meta後，「元宇宙」一詞成為潮流熱話。數碼港首席公眾使命官陳思源認為，遊戲平台是「元宇宙」最佳的載體，同時「元宇宙」亦較遊戲平台為社會帶來更大的影響。他指，「元宇宙」是一種新媒介，除遊戲外，亦有不同行業討論元宇宙的應用。

年初成為「獨角獸」(估值逾10億美元的初創公司)、The Sandbox遊戲平台開發商Animoca Brands的行政總裁歐陽杞浚表示，自免費的手機遊戲出現，令整體遊戲市場的規模愈來愈大，而區塊鏈技術亦是遊戲未來發展的新方向。他以遊戲道具為例，若遊戲營運商中止服務，玩家就會失去遊戲內的資產，惟使用區塊鏈技術，遊戲資產將可透過虛擬貨幣或NFT(非同質化代幣)的形式「永久保存」，並可進行跨平台之間的交換，冀日後於「元宇宙」創造一個新的經濟體系。

近期出現不少有關數碼資產的詐騙或「割韭菜」的行為，歐陽氏認為，情況或出於開發商「搵快錢」的心態。他指，區塊鏈的去中心化存在重大的透明度，參與者需觀察該項目於鏈上的數據及動向後，再作下一步決定，不應有貪心的心理。

至於未來「元宇宙」的發展，他指公司將堅持開放式的觀念運行及經營，確保公司及無單一擁有人或團體有超過50%的投票權，以免利益的天平傾向其中一邊。他指，「元宇宙」的觀念與Meta的元宇宙Horizon Worlds的最大分別在於「去中心化」，後者則由Meta完全管理，並要為「公司股東服務」；而「元宇宙」則由所有參與者共同管理，管理團隊則以參與者為優先。

早前有香港地產商高層宣布，購獲區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox其中一塊最大的虛擬土地，被問及會否擔心遊戲內出現壟斷情況，歐陽杞浚笑指，該高層購地亦是希望於區塊鏈發展，他個人亦歡迎相關行為。不過他補充，若有人想全數購入土地，公司將不會容許相關行為，亦會阻止虛擬世界內出現「地產霸權」。