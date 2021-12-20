油價挫逾3% 道期冧488點
2021年12月20日 16:14
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美匯指數報96.56；港匯見7.8003；離岸人民幣(CNH)報6.3886；美元兌日圓報113.49；歐元企1.1254，英鎊處1.3209。金價報1,798美元。油價挫逾3%，布油報71.18美元，紐油報68.37美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨跌488點。英、法、德股跌幅介乎1.92至2.4%。
●市後關注點
23:00 美國11月領先指標（按月）
●恒生指數失守二萬三關，全日收報22,744點，跌447點或1.93%。國企指數收報8,042點，跌175點或2.13%；科技指數收報5,498點，跌181點或3.2%。主板成交1,247億港元。https://bit.ly/3H135sK
-商湯科技重啟招股，排除美國投資者認購。
-恒大涉拖欠佣金，兩代理入稟共追逾2,474萬元。
-永利澳門與博彩中介合作年底前陸續結束。
-阿里雲：加速拓展海外市場，付費客戶數量逾400萬。
-畢馬威：新SPAC上市機制添彈性吸引力，利好港資本市場。
●滬綜指收跌38點，煤炭股跌3%，飛機製造股跌2.5%，金融股跌0.8%。https://bit.ly/3yJExkX
●中國經濟：
-工信部：增強稀土產品供給保障能力。
-內地監管機構鼓勵優質房企兼併收購，助化解風險。
-人行下調1年期貸款市場報價利率。
●明年回流香港上市中概股料創新高，集資額約千億元。
●黑田東彥：日本通脹仍低，收水言之尚早。
●IEA：全球煤炭需求2024年將創新高。
●南韓11月尿素進口量按年減四成，對華依賴大降。
●富途子企獲澳洲金融務牌照，當地散戶可網上投資。
●明年貨櫃運費恐再倍升，加深通脹壓力。
●風投基金今年斥2,340億攻虛擬貨幣，超歷年總和。
●環聯：節日購物旺季全球網購17%屬可疑詐騙交易。
●傳蘋果公司iPhone SE3試產，或明年初發布。