全球獨角獸榜揭盅　字節跳動估值2.3萬億人幣稱冠

胡潤研究院發布《2021全球獨角獸榜》（Global Unicorn Index 2021），列出了全球成立於2000年之後，價值10億美元以上的非上市公司。當中，抖音母公司字節跳動估值達到2.3萬億元人民幣，成為全球最大獨角獸。

榜單顯示，抖音母公司字節跳動估值增長1.7萬億，達到2.3萬億元，超過螞蟻集團，成為全球最大獨角獸。螞蟻集團以1萬億元估值排名第二。SpaceX估值增長4,000億，達到6,400億元，排名上升兩位至第三，成為美國最大獨角獸。

據榜單，全球有1,058家獨角獸企業，比去年增加八成。美國以487家排名第一，比去年增加254家；中國以301家排名第二，比去年增加74家。中美兩國占全球獨角獸總數的74%。印度超過英國，以54家位列第三，比去年增加33家；英國以39家位列第四，比去年增加15家。

另方面，紅杉連續第二年成為全球最成功的獨角獸投資機構，投資了全球1/5的獨角獸。老虎基金超過軟銀成為第二。前三大投資機構共投資了500家獨角獸，約佔全球總數的一半。紅杉中國是捕獲最多中國獨角獸的投資機構，其次是高瓴、IDG資本、騰訊和中金，其他包括啟明創投、紀源資本、順為資本、真格基金、今日資本、成為資本和CMC資本。