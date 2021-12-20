經絡按揭轉介：香港冇迫切加息　客戶仍偏向選擇H按

經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，10月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到最新的實際按息水平，最新報1.58厘，按月微升1點子。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，年內MMI將徘徊於1.8厘附近水平。

他指出，10月平均一個月銀行同業拆息(HIBOR)為0.06厘，按月持平，而平均一個月HIBOR亦已連續6個月跌穿0.1厘。拆息持續低企，使MMI徘徊偏低水平。以10月MMI計算，比H按計劃的封頂息率或P按計劃的實際按息2.5厘低出92點子，選用H按計劃供款的人士可節省更多利息開支。

近期拆息有所回升，截至周一(20日)一個月HIBOR為0.19厘，並已連續13個工作天維持 0.15厘以上水平。此外，金管局亦將於下年首兩個月增發第三次的400億元外匯基金票據，本港銀行體系結餘由多達4,575億元的歷史新高，逐步回落至現時3,825億元。

曹表示，雖然銀行體系結餘稍有回落，但仍屬偏高水平。而市場認為美國或有機會提早於明年中前開始加息，曹表示，即使美國加息，香港未有急切加息需要。而近日拆息曾抽升至0.21厘，相信主要受年結影響，對使用H按計劃供款的人士影響輕微，但亦要繼續留意拆息走向。現時熱錢仍充斥本港市場，HIBOR仍維持低水平，大部分客戶仍偏向選擇H按計劃承造按揭。