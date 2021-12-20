金管局譴責全球付違反支付條例　罰款100萬元

香港金融管理局宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》(《支付條例》)完成對全球付技術公司(全球付)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對全球付違反《支付條例》第8Q條，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及100萬港元罰款。

是次紀律處分行動是根據金管局的現場審查及進一步調查的結果而作出的。調查發現全球付在2016年11月至2019年5月期間未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的有關段落。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，而儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險及相關管控系統的脆弱點，並根據本身業務的性質、規模與複雜程度採取相稱和有效的管控措施及程序。所有儲值支付工具持牌人都應參考《指引》及金管局通告，持續檢視及提升其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控系統的效益，以及實施適當措施以確保能有效識別及管理尤其是高風險的情況。