藍籌屋苑不乏捧場客　麗港城特色戶1100萬元易手

藍籌屋苑特色戶仍有捧場客，茶果嶺麗港城連天台戶，開價1,250萬元，放盤僅三周，即售1,100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李嘉儀稱，柴灣新翠花園6座低層F室，實用面積459方呎，獲外區分支家庭客購入，成交價約686萬元，呎價約14,946元，原業主於2011年以293.8萬元購入，持貨約10年，帳面賺約392.2萬元，單位升值約1.3倍。

●美聯鄭琨表示，西灣河逸濤灣春瑤軒高層E室，實用面積約710方呎，套三房間隔，擁海景，獲同區用家垂青，由於買家家人同住屋苑，方便照應，議價後斥資1,880萬元承接，呎價約26,479元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌逸樺園1座高層F室，實用面積約821方呎，套三房及多用途房間隔，享山景，以2,100萬元易手，呎價約25,579元，原業主於2009年4月以830萬元買入，持貨12年帳面獲利1,270萬元，單位升值約1.53倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角港運城2座高層E室，實用面積約780方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,700萬元承接，呎價約21,795元，做價創屋苑同類型單位新高，原業主於2006年8月以584萬元購入自住，持貨15年帳面獲利1,116萬元，期內升值約1.9倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角萬寶大廈中層B室，實用面積約281方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價480萬元，放盤1個月，減價26萬元或5.4%，最終以454萬元易手，呎價約16,157元。

●利嘉閣何詠詩稱，堅尼地城泓都3座低層K室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享園景及海景，以1,060萬元沽出，呎價約21,992元，屋苑現時有約65個單位放售，叫價由980萬元起。

●中原余煥銳透露，鴨脷海怡半島19座中層A室，實用面積約584方呎，套兩房及多用途房間隔，望街景，以1,000萬元易手，呎價約17,123元，新買家屬於用家，見單位樓價可議價至1,000萬元，最高可做八成按揭，即承接單位。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城4座高層連天台特色戶，實用面積約748方呎，套三房間隔，最初開價1,250萬元，放盤僅三周，即以1,100萬元成交，呎價約14,706元。據了解，原業主於2016年3月以805萬元購入，持貨5年帳面獲利295萬元離場，單位升值約37%。

●香港置業胡耀才表示，觀塘凱滙一個中層A室，實用面積約860方呎，套三房連工人套房間隔，以約3萬元放租約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2.9萬元租出，呎租約33.7元。

●世紀21富山劉倩彤稱，黃大仙公屋竹園北邨桐園樓高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已未補價第二市場原先開價310萬元，放盤兩個月，減價33萬元或10.6%，以277萬元易手，呎價約7,270元。

●中原程智聰透露，長沙灣西九四小龍12月暫錄約14宗買賣，其中碧海藍天佔8宗，表現最佳，該盤1座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，享內園池景，以810萬元成交，呎價約16,397元，新買家為外區客，議價後承接自用。

●香港置業曾家輝指，長沙灣一號．西九龍2座中高層C室，實用面積約616方呎，三房間隔，放租後獲同區客洽詢，最終以約2.05萬元租出，呎租約33.3元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●利嘉閣林海鈞透露，長沙灣愛海頌5座中高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以1.9萬元租出，呎租約38元，業主於2021年5月以約943.1萬元購入，回報率約2.4厘，屋苑現時有約83個單位放租，月租最低叫價由1.86萬元起。

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新界區

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座高層A室，實用面積約1,088方呎，套四房連工人套房間隔，望海景，以4.15萬元獲承租，呎租約38元，業主於2015年2月以約1,392.8萬元購入。

●美聯黃少明表示，將軍澳夾屋叠翠軒錄本月首宗買賣，單位為3座高層E室，實用面積約650方呎，套三房間隔，吸引同區客承接換樓，自由成交價856.5萬元，呎價約13,177元。

●香港置業范文濤稱，將軍澳海悅豪園12月錄得2宗買賣，包括1座中高層D室，兩房間隔，望海景，實用面積約432方呎，以約800萬元放盤5個月，即吸引區內客洽詢，最終減價31萬元，以769萬元售出，呎價約17,801元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢銀線灣B段雙號屋，實用面積約1,817方呎，套四房連工人房間隔，望開揚景，物業原先叫價4,200萬元，累減230萬元，終以3,970萬元成交，呎價約21,849元，原業主於2018年2月購入，當時作價3,350萬元，持貨逾3年帳面獲利620萬元，物業期內升值約19%。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，單位放盤3個月，已補價自由市場開價480萬元，終以475萬元獲買家承接，呎價約11,845元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山雅濤居2座中層E室，實用面積約483方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價820萬元，以797萬元沽售，呎價約16,501元，原業主於2017年2月以585萬元購入，持貨逾4年帳面獲利212萬元，期內升值約36%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎濤灣2座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，以734萬元易手，呎價約15,072元，新買家為用家，原業主於2013年以448萬元購入，持貨8年帳面獲利約286萬元離場，升值約63.8%。

●中原侯惠良透露，沙田第一城12月暫錄約10宗買賣，對比上月同期錄約19宗下降，屋苑44座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以568萬元易手，呎價約20,000元，原業主則於2018年以465萬元購入，持貨3年帳面獲利約103萬元，單位期內升值約22.2%。

●中原黃達雄表示，大埔新達廣場最新錄3座中層D室，實用面積約617方呎，套三房間隔，開價約938萬元，雙方議價後以888萬元易手，呎價約14,392元，新買家為用家。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場6座高層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，放盤1個月，原開價580萬元，獲同區分支家庭以555萬元承接，呎價約14,158元，原業主於2018年購入，當時作價523萬元，持貨約3年帳面獲利32萬元，期內升值約6%。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水御景峰中層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，日前最終以650萬元成交，呎價約14,009元，新買家為區內分支家庭，睇好新界東北發展入市，屋苑現時約有25個單位放售，叫價由650萬元起。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天頌苑K座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為區內綠表客，考慮到熟悉該區環境，親友亦居於附近方便照應，而業主據市價大減30萬元，於未補價第二市場以445萬元售出，呎價約6,846元。

●祥益袁思賢透露，屯門大興花園1期2座低層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價12萬元，新買家遂便決定即睇即買，以478萬購入上址作自住或長線投資收租之用，呎價約12,132元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園9座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外區綠表客垂青，新買家鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定於未補價自由市場以319萬元購入，呎價約7,401元。

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