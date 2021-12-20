有創意！埃爾多安為土耳其減息找到新理由

除了「減息抗通脹」外，土耳其總統埃爾多安為推動央行持續減息找到新理由，他指：「我們還要降低利率，不要對我抱有任何期望(指加息)。作為一名穆斯林，我將繼續做教義所要求的事情。」

對於土耳其里拉崩潰，他解釋是經濟圍困的結果，但不會放棄其新的經濟政策。事實上，周一土耳其里拉兌美元匯率下跌逾6%，至1美元兌17.50里拉，連續第五個交易日下跌。在過去的三個月裏，里拉幾乎貶值了一半，今年以來則跌了58%。

在埃爾多安看來，土耳其可以通過掘棄以提高利率和強勁資金流入為優先考慮的舊政策，從而可以擺脫對外國資本的依賴。他相信較低的利率會抑制消費者價格增長，而這與全球各大央行的共識完全相反。

丹麥丹斯克銀行分析師Minna Kuusisto在周一發布的一份報告中寫道，除非埃爾多安改變政策，否則「實際利率下降、基本面惡化和全球金融環境收緊，將導致里拉進一步貶值」。

里拉崩潰也影響了消費者價格，導致當地通脹極為猖獗。土耳其商業協會Tusiad在上周六的一份聲明中表示，央行的一系列減息措施削弱了里拉，刺激了對硬通貨的強勁需求，破壞了整個經濟的穩定。該組織呼籲土耳其政府放棄目前的經濟政策，稱最近的市場動盪證明這種經濟模式註定會失敗。