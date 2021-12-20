瑞士收緊防疫限制　世界經濟論壇推遲達沃斯年會

世界經濟論壇(WEF)將推遲下月在瑞士達沃斯舉辦的年會，由於瑞士和全球各地掀起新一輪疫情，這是連續第二年會議舉辦遇挫。

會議原定於2022年1月17至21日舉辦，WEF在聲明中稱，圍繞Omicron變異株「持續的不確定性」迫使其進行重新考慮，現在計劃在初夏舉行會議。

WEF表示：「當前的疫情狀況極其難以舉辦全球性面對面的會議，儘管會議實行嚴格的衞生規定，Omicron的傳播性及其對旅行和人員流動的影響使得延期成為必要。」

由於出現了快速傳播的Omicron變種病毒，周一，瑞士收緊了防疫限制，以遏制病例並保護醫療系統。該國重新提出了居家辦公的要求，未接種疫苗者也無法參與大量的公共生活。

擁有大約850萬人口的瑞士，本月報告了16萬例病例。政府已經調動部隊協助醫院照護病患、提振運輸和疫苗接種。

世界經濟論壇在瑞士阿爾卑斯山舉辦論壇已有五十載，但由於疫情的影響，該論壇將連續第二年無法在1月份舉行全球企業高管、銀行家、學者和決策者的線下會議。

2020年1月份舉辦上一次年會時，全球剛剛開始意識到新冠病毒所帶來的風險。世界經濟論壇原本希望在瑞士盧瑟恩，隨後在新加坡舉行今年的年會，然而，由於疫情，兩項計劃均未成形。