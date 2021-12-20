今年壓軸大型新盤加推111伙價單

疫情受控、通關在望等利好因素帶動之下，新盤交投量持續增加。今年底壓軸登場的大型新盤，繼上周公布首張價單後，今日再加推111伙。啟德發展區配套日漸成熟，有買家斥資4,141萬元購入該區一個天台特色戶。

●元朗站The YOHO Hub加推111伙

他續稱，新價單的單位實用面積介乎325至1,030方呎，包括18個一房單位、49個兩房單位、35個三房單位及9個四房單位。售價方面，折實售價約703.5萬至2,195.1萬元，折實呎價為18,109元至23,413元。按定價計，該批單位市值約14億元。另外，項目將視乎市場反應再決定銷售部署，有機會再度加推單位。

●OASIS KAI TAK連天台特色戶4,141萬沽

新發展區項目獲買家追捧，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，最新錄得一個頂層連天台特色單位的成交。據成交紀錄手冊顯示，該單位為第3座35樓A室，實用面積1,144方呎，採四房間隔，內置樓梯連接602方呎天台，連一個車位，以4,141.28萬元成交，呎價約36,200元。資料顯示，單位曾於去年10月由賣方的有關連人士以3,720萬元購入，惟已於本月16日終止買賣，現時再度沽出。

●元朗錦田北山水盈三房1,683.2萬

據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，今日(20日)新近錄得一宗成交，單位為第1座15樓B室，實用面積964方呎，屬三房間隔，廚房內設連廁工作室，以1,683.2萬元成交，呎價約17,461元。

●高爾夫‧御苑四房售2117萬元

●維港滙II一房買家取消交易

●LP10 三房1,739.7萬元沽

新盤餘貨續錄成交，由南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今日(20日)錄得位於第1A座21樓C室的成交，實用面積922方呎，屬三房間隔，以1,739.7萬元成交，呎價約18,869元。

●匯璽III一房呎價24,800元