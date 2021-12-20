【產經評論】經濟陣痛中前行　華決心打持久戰

今夏以來，中國經濟在比較基數效應減退、晶片荒及電荒等問題困擾下，下行壓力增加。到了冬季，年關效應下樓市危機持續發酵，進一步打擊投資和消費信心，經濟增長放緩已無懸念。可是中國要實現可持續發展，就得改變發展方式，提升質量，「調結構」過程中，陣痛是無法避免的，得拿出「堅心」與「耐心」，設法做好逆周期及跨周期配套，穩步推進「雙循環」戰略，才有望構建新發展格局，應對好中美經貿持久戰！

百年一遇的疫情與中美爭霸，恰巧地同時發生，國際供應鏈傷上加傷，對全球經濟造成重大而深遠的影響。如今美國經濟看似強勁復甦，實際上卻面對債務高企、美元信用動搖、通脹失控、刺激措施作用遞減等種種挑戰。至於中國，經濟增速處「換檔期」，結構調整帶來陣痛，疊加刺激措施有序退場，帶來嚴峻的考驗。

過去中國經濟的一大問題，是過度依賴房地產來成就高增長，加上這些年全球央行放水，資產泡沫白熱化，內房發展長年失序的問題，不但威脅到金融體系穩定，亦帶來貧富懸殊和人口結構問題，再不決心處理，只有等這個「壓力煲」大爆炸！故縱使內房這個包袱異常沉重，也不能再等運到、不作為。

去年中國是最快走出疫情的經濟體，致令去年下半年的比較基數相對高，加上今年上半年天災連連，今夏又出現電荒，與晶片荒白熱化，重擊製造業，疊加科企監管風暴持續，再到如今多地疫情反彈，經濟增速持續放慢之勢，很大機會延續至明年初。

誠然，如今內地經濟面對的問題，是供給衝擊、需求收縮和預期轉弱同時出現。這使得「調結構」陣痛放大，經濟改革的反彈亦隨之增加。可是內地不能再繼續停留在中低端的製造業發展，得堅持產業升級改造，提升人力資源和改革就業結構，否則市場份額早晚將被東南亞諸地發展而蠶食，更遑論要應付來自美國的圍堵。

近年內地多番強調不搞「大水漫灌」，正好換來今日調節貨幣政策的空間，向小微企、科技與綠色產業精準導向。近月內地當局先是降準，繼而着手放寬短期市場流動性，正是要在年關加大「穩經濟」力度。可以預期，類似的逆周期「維穩」舉措陸續有來。

經濟改革必有陣痛，但不改革會變成長痛！眼前內地沒有選擇餘地，得放棄以「房」促進增長的舊路，加強治理與監管，確保創新與科技朝組建新製造業和服務業方向健康發展，全力推動「雙循環」戰略。中國的體制優勢，為「調結構」提供可靠的保障，為實現高效、公平、可持續和安全的發展奠下穩固基礎，得保持信心與定力。

疫情總有一天會成為過去，但中美爭霸卻是一場跨年代的持久戰。中美競合是較樂觀的畫面；加劇鬥爭甚至爆發熱戰，雖非意願卻也得作最壞打算。眼前經濟困難再大，也得堅持改革開放，否則中國崛起，無從談起。