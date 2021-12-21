東方日報B1：港股插穿23000　年半新低

正當美國聯儲局風向轉「鷹」之際，內地為救實體經濟，中國人民銀行20個月以來首次降息，將一年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.05厘，至3.8厘，惟消息無助中港股市。在變種病毒等諸多威脅下，恒生指數周一(20日)跟隨亞太區股市受壓，曾急插527點，收市報22,744點，為去年5月後首次失守23,000點大關。

人行今年兩度全面調低金融機構存款準備金率(全面降準)以來，市場一直注視LPR會否跟隨下調，如今減息「放水」政策如期而至，為去年4月以來首次，而當時正值疫情在內地爆發的高峰時期；至於被視為住房貸款利率大致標準的5年期LPR仍維持在4.65厘。

不過，恒指周一低開112點後持續尋底，尾段低見22,665點，再創去年5月底後新低，收市跌447點或1.93%，跑輸區內多個市場；科技指數曾跌206點或3.62%，觸及5,474點的歷史新低，收市仍跌181點或3.2%，收報5,498點；國企指數收報8,042點，跌175點或2.13%，為2016年2月29日之後新低。港股總成交額逾1,249億元，港股通連續19個交易日錄得淨買入，周一達38.08億元。

為何內地接連放水，港股依然疲不能興？日資券商野村直言，內地這次減息示意政策偏向寬鬆，惟實際影響將相當有限，因為問題根源在於來季的供給衝擊、「清零」防疫策略之成本上升、出口增長放緩，以及房地產行業惡化，惟人行保持5年期LPR不變表明中央目前無意提振內房。

該行又指，進一步下調LPR空間甚微，因銀行基準存款利率仍處於歷史低位，而且需保持銀行業穩定，認為增加外匯淨買入規模對於降低市場利率更有效，預計未來數月人行對外匯的淨購買量或大幅增加，有助阻止人民幣進一步升值，增加實體經濟流動性。該行預計，內地經濟放緩尚未見底，中央將在明年春季採取更積極的寬鬆和刺激措施。

亦有分析指，中美貨幣政策明年將明顯分化，聯儲局美國着手將利率從近零水平上調，以遏制強勁通脹，反觀內地加大「放水」力度，支撐因調控內房而受壓的經濟。加拿大道明銀行首席新興市場亞洲和歐洲策略師Mitul Kotecha警告，這恐導致流入內地的資金減少。日本第一生命經濟研究所首席經濟師西濱徹表示，中資股的去向相當視乎美國遏制資金流向中國的力度有多大。

除了人行放水效力被質疑外，港股「弱過藥煲」的另一原因，固然是監管消息接踵而來。官媒再刊文稱要遏止資本無序擴張，要設置「紅綠燈」作規範和引導，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。一系列「強監管」政策令中資科技股走勢每況愈下，現時全球10大市值公司排名再無內地企業身影，跟2007年佔4席的盛況相去甚遠，日媒最新數據顯示，原本唯一上榜的「股王」騰訊，市值已於上周五的跌落第11位。