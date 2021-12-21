土耳其總統「奉主之名」減息　股匯慘遭雙殺！

土耳其總統埃爾多安引用宗教條文來堅持繼續減息，消息引發當地股市、債市及匯市急劇震盪。

土耳其里拉匯價周一(20日)暴跌逾8%，報每美元兌17.88里拉，勢將連跌5日，過去3個月累計跌幅高達50%，創期內全球貨幣跌幅之冠。10年期里拉債券孳息率急升近90個基點，報22.28厘。

另一方面，土耳其股市在上周五(17日)急挫8.2%之後，當地伊斯坦布爾證交所100指數周一繼續震盪，開市急升逾3%後最多曾倒插逾8%，最新報2,056點，跌1.35%。

埃爾多安在上周日(19日)發表電視講話，強調會繼續下調利率，稱「我們還要降低利率，不要對我抱有任何期望(指加息)。作為一名穆斯林，我將繼續做教義所要求的事情。」

埃爾多安稱，伊斯蘭的高利貸禁令將成為他的政策的基礎。《可蘭經》對放貸和收取利息的行為嚴加禁止，更有明文規定「真主準許買賣，而禁止重利」。

上周日的講話是埃爾多安一個月內第二次用宗教來證明目前貨幣政策的合理性，這符合他降低借貸成本以促進經濟增長的要求。他說，里拉的崩潰是經濟受困的結果，土耳其不會放棄其新的經濟政策。

丹麥丹斯克銀行分析師Minna Kuusisto在周一發布的一份報告中寫道，除非埃爾多安改變政策，否則「實際利率下降、基本面惡化和全球金融環境收緊，將導致里拉進一步貶值」。

里拉崩潰也影響了消費者價格，導致當地通脹極為猖獗。土耳其商業協會Tusiad在上周六的一份聲明中表示，央行的一系列減息措施削弱了里拉，刺激了對硬通貨的強勁需求，破壞了整個經濟的穩定。該組織呼籲土耳其政府放棄目前的經濟政策，稱最近的市場動盪證明這種經濟模式註定會失敗。