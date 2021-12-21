美股道指曾挫近700點　Moderna收市倒跌6%

投資者持續憂慮疫情擴展，加上美國拜登政府的投資法案恐遇阻，美國股市周一(20日)受挫。道指最多曾跌699點，收報34,932點，跌433點或1.23%；標指收報4,568點，跌52點或1.14%；納指收報14,980點，跌188點或1.24%。

掌握「重建美好未來」法案關鍵票的民主黨參議員曼希上周日(19日)表明不會支持法案，令總統拜登的投資方案遇阻。高盛考慮到拜登的1.75萬億美元的投資方案或未能通過，下調美國第一季國內生產總值(GDP)增長預測1個百分點至2%；第二季GDP下調0.5個百分點至3%；第三季GDP則調低0.25個百分點至2.75%。

該行認為，法案很大機會未能通過，主要由於曼希所關注的通脹問題在短時間內難以紓緩，料消費者物價指數(CPI)將在未來數月升至7%。加上Omicron變種病毒出現，令政治注意力轉向疫情相關議題，而非長遠的重建經濟方案。但認為可考慮提出一個金額較少的投資方案，主要用作製造業刺激措施及解決供應鏈問題。

道明證券美國高級利率策略師戈爾背格表示，市場對近期疫情反彈感到緊張，認為聯儲局加息時間可能會稍微推遲。

個股方面，美國藥廠莫德納(Moderna)宣布，其核糖核酸(mRNA)技術的新冠疫苗第三劑加強劑，能提供重大防禦力，對抗Omicron變種病毒，其股價周一急升後倒跌，收報276.38美元，跌6.25%。同業輝瑞藥廠(Pfizer)、BioNTech分別收升2.59%和4.19%。

富途控股宣布獲發澳洲金融服務牌照，預期將在該國推出線上經紀服務等其他金融服務，進軍澳洲網絡金融科技市場。其股價全日跌1.15%，收報38.63美元。

美國生物科技巨企渤健生物(Biogen)下調旗下治療阿茲海默症的藥物「Adulhelm」一半價格，令更多人可以得到治療，其股價收市微跌0.2%。