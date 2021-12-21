稻草熊娛樂就貸款及可能收購事項訂立意向書

根據意向書，買方(即公司及江蘇稻草熊)同意向上海哲雅提供本金額4,000萬元人民幣的貸款，按照年化利率6%(單利)計息。貸款期限自向上海哲雅支付貸款的日起至抵扣完成日期或貸款全額償還日期止。上海哲雅應使用貸款回購上海景璨壕麥文化傳播中心(有限合夥)持有的目標公司8%股權。上海哲雅應自行或促使創始人以令買方滿意的協定方式就償還貸款提供擔保；買方有權通過債轉股的方式將上海哲雅結欠的貸款本金額(4,000萬元人民幣)與收購上海哲雅持有的目標公司約16.67%股權(「第一階段收購」)的對價進行抵扣。倘抵扣得以落實，貸款的應計利息應由上海哲雅支付予買方，且不會計入第一階段收購的對價；及第一階段收購完成後，買方有權自意向書日期起180日內收購目標公司的額外股權(「第二階段收購」)，該等額外股權連同第一階段收購將予收購的目標公司股權，合計應為目標公司的100%股權。第二階段收購的對價將於訂約方公平磋商後釐定。

目標公司於2010年成立，為綜合文化傳媒公司，主要從事劇集、綜藝節目的製作及發行，以及引進劇、綜版權交易及新媒體發行等。經考慮目標公司的業務模式、已播映劇集、籌備劇集及前景，公司相信可能交易不僅能提升集團的劇集製作及發行能力，亦可提升集團的市場地位及品牌知名度。