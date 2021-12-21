盧楚仁：英國加息無助鎊匯扭弱勢

英國上周突然加息0.15厘，至0.25厘，英鎊兌美元雖然一度升至1.3374，但及後升幅全被蒸發，因多項負面因素困擾令交易員借好消息趁高拋售英鎊。英國雖然是七大工業國集團中首先加息的國家，但對英鎊的利好只是曇花一現，相信是市場認為英國經濟數據好壞參半，未來加息力度應不會像聯儲局這麼鷹，所以交易員仍然對美元較有信心。

英國疫情惡化，市場擔心再次封城。更糟糕是脫歐大臣霍禮思宣布辭職，令投資者憂慮英國餘下的脫歐談判會出現問題。首相約翰遜支持度急跌至30%，創上任以來的新低。工黨領袖施紀賢支持度則超過40%，首次超越約翰遜。英國超過六成的民眾受訪時表示，估計約翰遜在派對門事件中說謊，令其支持度急跌。如果保守黨在明年5月的地方選舉中落敗，如無意外約翰遜會步前首相文翠珊後塵，被逼宮下台。

英國通脹惡化之際，經濟亦未能全面復甦，部分經濟數據開始轉壞，令人擔心英國會繼德國後出現滯脹，所以就算英倫銀行加息，交易員都不會對英鎊有信心。總括來說，投資者不要以英國開始加息來判斷英鎊後市，相信只有約翰遜的民望大幅回升，以及英國經濟數據全面好轉，才可扭轉英鎊弱勢。否則在約翰遜有機會下台及英國出現滯脹的前提下，英鎊後市仍會維持弱勢。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁