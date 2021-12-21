道指跌433點　布油挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.50；港匯見7.8006；離岸人民幣(CNH)報6.3818；美元兌日圓處113.63；歐元企1.1276，英鎊報1.3209。金價處1,791.76美元。布油報72.05美元，紐油處69.19美元。比特幣報4.7萬美元。道指期貨升100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指曾跌699點，收報34,932點，跌433點或1.23%；標指收報4,568點，跌52點或1.14%；納指收報14,980點，跌188點或1.24%。

●港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報22,687點，跌57點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報22,780點，跌1點，高水35點，成交18,657張。

●能源諮詢公司Rystad Energy在報告中表示，今年油氣發現量僅為47億桶油當量，約為2020年的1/3，是1946年以來的最低水平。

●德國央行表示，由於新冠肺炎疫情復燃引發新的封鎖措施，令消費者留在家中不願外出，德國經濟今年第四季可能出現萎縮。

●紐約1月期油於到期交割日收報每桶68.23美元，跌2.63美元或3.71%；至於紐約2月期油收報每桶68.61美元，跌2.98%。布蘭特2月期油收報每桶71.52美元，跌3美元或4.08%。

●紐約2月期金收報每安士1,794.6美元，跌0.6%，跌穿1,800美元關口。

●企業軟件公司甲骨文(Oracle)宣布，同意以約283億美元(約2,207億港元)的代價收購醫療記錄系統供應商Cerner。

●英國富時100指數收報7,198點，跌71點或0.99% ;法國CAC指數收報6,870點，跌56點或0.82%；德國DAX指數收報15,239點，跌292點或1.88%。

●土耳其總統埃爾多安引用宗教條文來堅持繼續減息，消息引發當地股市、債市及匯市急劇震盪。

●中國移動A股IPO發行價57.58元人民幣，預計集資近487億人民幣。