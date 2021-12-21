中國銀河國際：機械板塊料受惠內地穩中求進財策

2021年中央經濟工作會議強調穩中求進，對機械板塊主要影響有兩個方面。第一，是次中央經濟工作會議對基建的表述更為積極，利好基建產業鏈設備股；第二，是提到要提升製業核心競爭力，打造一批專精特新企業，機械行業公司數量居專精特新之首，有望孕育細分賽道的冠軍。

機械板塊中，受惠於基建投資的板塊包括工程機械及交軌裝備，工程機械由於下游涉及基建及地產兩大子板塊，且地產新開工面積增速仍較預期下降，看好投資超預期，對交軌裝備的影響，交軌投資中，目前增量建設主要來自高鐵及城市交軌。長遠看來，城市交軌的發展空間更大。截至2020年底，中國共有45個城市開通城市交軌，營運路線7,970公里，從規劃及建設的進度來看，年均新增城市軌通道通車里程，有望超過1,000公里，建議關注城市軌道業務佔比較高公司投資機會，包括基建裝備領域盾機械龍頭的中鐵工業、鐵建重工，信號系統領域的交控科技、眾合科技、中國通號，車輛及零部件領域的中國中車、朗進科技、康尼機電等。

機械行業公司數量，居於專精特新之首，在工信部公司的三批專精特新企業名單之中，當前共有299家專精特新「小巨人」企業的6.1%。其中，機械設備為「小巨人」所在最多行業，且比起第一、第二批入選的上市公司，第三批中機械設備行業的企業顯著增加，中國製造業走向製造升級，逐步邁向中高端製造，需要一批又一批具有全球競爭力的品質和技術的隱形冠軍，進入高增值產品。

風險方面，關注新冠肺炎疫情反覆所帶來的風險、政策推進程度不及預期的風險及製造業投資下行的風險。短期看來，看好估值較低，受惠於基建投資企穩的城軌產業鏈公司。長期來看，依然看好符合大趨勢的投資方向，繼續看好新能源、新科技、專精特新方面的投資機會，包括鋰電設備、光伏設備、節能減排裝備、3C自動化等。

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