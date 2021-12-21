李澄幸：投資虛幣不妨由買ETF入手

最近一至兩年，其中一個熱門話題就是以比特幣(Bitcoin)為首的虛擬貨幣是否值得投資？特別是比特幣被喻為數碼黃金的當下，更令人心癢癢買入以對抗通脹。不過，比特幣的波幅令不少投資者卻步，就像本月初的大跌，動輒20%的波幅，如果投資的是「全副身家」，相信沒有多少人能輕鬆承受此心理壓力。

故此，對投資者最理想的做法仍然是「資產配置」，資產配置是指透過將資金投資於不同類型的資產類別上，如股票、債券、房產及黃金等，透過這些產品的不相關性，從而降低組合的波動性，在獲取投資回報的同時，盡可能將整體風險降低。

每一種資產都持有一個合適的比例，將更有利長線持有，看似「買得少咗」，不過，最後可能才是真正賺到錢。如果將虛擬貨幣配置在投資組合中，應該配置多少的比例呢？一般的建議是佔整體組合的1至5%，視乎投資者的目標及風險承受水平，原則上是即使該幣值「蒸發」也不損筋骨。相反，如果真的如坊間某些預測所說，未來有10倍或以上的升幅，對整體投資組合的增值貢獻也相當可觀。

事實上，科技與虛擬世界的發展是不可扭轉的趨勢，用小量的資金參與，令自己更緊貼相關的發展，對日常生活和進一步尋找其他投資機會也許有意外的收穫，重點是必須控制風險，而控制風險的第一步是從投入多少本金開始說起。如果有意參與，以交易所買賣基金(ETF)做投資工具是比較便捷方法，現時市場上已經有和比特幣相關的ETF，以下是一些參考。Bitcoin Strategy ETF(美股：BITO)，是美國市場上首隻與比特幣期貨掛鈎的ETF，亦可選擇代號BTF和XBTF的另外兩隻比特幣ETF等。

當然，投資者有多項重點須注意，第一是監管風險，虛擬貨幣是各國監管機構密切關注的對象；第二，上述提及的ETF是追蹤比特幣期貨，不是真正投資於比特幣，故與實際價格可能有偏差，投資者宜持續留意市場的發展，未來相信會有更多元化的工具供選擇。第三，虛擬貨幣不是只有比特幣，投資者可進一步分散。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見，亦沒有上述股份)