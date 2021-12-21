林嘉麒：港股今周難平安　恐下試22000

港股自上周開始向下調整，在昨日再創年內新低。港股固然是弱，料這輪跌浪會受美股調整影響，相信港股在平安夜前也不會太平安。

首先，美國聯儲局上周四議息，維持利率不變，決議將每月購債規模減少300億美元，幅度較之前增一倍，官員們認為明年加息3次將是合適的，而主席鮑威爾在利率決議後的新聞發布會上強調，美國的高通脹是加速縮減購債的原因，而縮減購債結束和開始加息之間不會間隔太長時間。鮑威爾還表示，如有必要，聯儲局會準備提高利率。他的言論甚為鷹派，事實上，美股亦因此出現較大調整。

另外一大短期利淡因素是，美股上周五剛過了「四期結算」，也就是股指期貨和期權、個股期貨和期權同時到期結算的日子。「四期結算」過去了，投資者重新計數，看好看淡倉位重新部署，眼見聯儲局議息結果及未來收水政策，加上Omicron變種病毒傳播有蔓延迹象，在不明朗因素增加下，相信投資者會以現金為主，估計年底前環球股市繼續調整機會較大。數月前曾經預測，恒指第一個調整目標為22,000點，暫時目標不變。

值得留意的是，儘管投資者以現金為主，惟有資金從高增長的科技股轉向必需品消費板塊。這是由於在加息預期上升之下，投資者正在降低對增長型股票的敞口。上周除了聯儲局議息外，英國央行出奇地加息，當地疫情嚴重，倫敦已宣布進入「重大事件」緊急狀態，英國亦將在聖誕後作14日封城對抗疫情擴散。

假如英國開始封城，其他歐洲國家亦跟隨，未來經濟復原需要更多時間。事實上，美國總統拜登警告，未接種疫苗的美國人面臨着「一個嚴重疾病和死亡的冬天」，並敦促在病例激增和變種病毒出現的情況下，進行首針接種和加強針注射，而美國國家過敏和傳染病研究所主任、白宮首席傳染病專家福奇已表示，Omicron將「很快」在美國佔據主導地位，意即環球國家將進入第二輪再度封城的恐懼。

環球主要央行面對疫情再次來襲，採取了不同的貨幣政策路徑，凸顯了快速蔓延的變種病毒對經濟有所影響，以及各央行應對通脹高企的力度存在很大不確定性，對於投資者來說，不明朗的貨幣政策更抑制入市意欲。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士)