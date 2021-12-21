鄧聲興：龍源電力獲大行看好 支持位15.5元
2021年12月21日 10:01
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中國國家發改委早前表示，今年首11個月全國規模以上工業發電量73,827億千瓦時，按年增長9.2%，比2019年同期升11.3%。從事風力和煤炭發電業務的龍源電力(00916)今年首11個月發電量增長高於行業，完成發電量5,673.54萬兆瓦時，按年增19.48%。其中，風電增長17.39%，火電增長23.65%，其他可再生能源發電量增長1.74倍。預料在國策支持下，其風電、火電及再生能源業務將持續向好。
另外，聯交所權益披露資料顯示，龍源電力本月曾獲JPMorgan Chase & Co增持，以每股均價17.725元增持好倉858.86萬股，涉資約1.52億元。最新持好倉數目為167,120,709股，持好倉比例由4.74%升至5%。
獲大行看好不無道理，除內地進取的碳中和和綠色經濟發展政策成為助力，集團堅定核心發展思想和路徑，加強光伏的高效快速發展；鞏固風電的全面領先優勢地位；積極探索海上風電平價上網；拓展儲能、氫能等新興技術發展與引領。阻力位20.3元，支持位為15.5元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)