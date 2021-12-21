鄧聲興：龍源電力獲大行看好　支持位15.5元

另外，聯交所權益披露資料顯示，龍源電力本月曾獲JPMorgan Chase & Co增持，以每股均價17.725元增持好倉858.86萬股，涉資約1.52億元。最新持好倉數目為167,120,709股，持好倉比例由4.74%升至5%。

獲大行看好不無道理，除內地進取的碳中和和綠色經濟發展政策成為助力，集團堅定核心發展思想和路徑，加強光伏的高效快速發展；鞏固風電的全面領先優勢地位；積極探索海上風電平價上網；拓展儲能、氫能等新興技術發展與引領。阻力位20.3元，支持位為15.5元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)