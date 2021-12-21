【高盛推介】阿里巴巴落後　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(21日)早段逆市下跌，低開約1.7%，最低見112港元。現報112.7元，跌約1.6%，為連續第3日下跌。有報道指阿里雲智能總裁張建鋒表示，阿里雲正在加速拓展海外市場，東南亞市場的營收增長超60%。

觀察個股輪證資金流向，資金趁低部署好倉，認購證於上周四(16日)至本周一(20日)共錄得約2,400萬元資金流入。牛證於周一繼續獲資金流入，有約300萬元，並集中在110元收回區域的產品，但距離現價較近，投資者可考慮稍遠收回價的產品。淡倉方面，認沽證於上周五(17日)錄得約30萬元資金流入後，周一資金轉向沽出獲利。周二即市也見資金積極趁低部署。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低面值。

阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛58702，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近12元收回距離遠牛。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。

阿里熊60590，收回價130元，行使價132元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，新上市。

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