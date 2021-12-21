陳炳強：恒指料有技術性反彈　看好油價可博中海油

資深股評人陳炳強表示，由於新型變種病毒Omicron於歐美國家肆虐，多個國家減少經濟活動以免疫情繼續擴散。隔晚美股急挫，三大指數均跌超過1%。陳提到，對於新疫苗研發頗有信心，惟憂慮需較多時間才達到群體免疫效果，因此短期內環球股市仍有一定波動。另外，內地經濟增長放緩，中央或會推出扶持措施，明年內地股市或有短期反彈。港股方面，恒指若未能在今輪升勢突破24,400點阻力，只可視為「技術性反彈」，下方較大支持則於21,000點，投資者如博反彈要適可而止。