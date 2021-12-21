陳炳強：恒指料有技術性反彈 看好油價可博中海油
2021年12月21日 10:49
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資深股評人陳炳強表示，由於新型變種病毒Omicron於歐美國家肆虐，多個國家減少經濟活動以免疫情繼續擴散。隔晚美股急挫，三大指數均跌超過1%。陳提到，對於新疫苗研發頗有信心，惟憂慮需較多時間才達到群體免疫效果，因此短期內環球股市仍有一定波動。另外，內地經濟增長放緩，中央或會推出扶持措施，明年內地股市或有短期反彈。港股方面，恒指若未能在今輪升勢突破24,400點阻力，只可視為「技術性反彈」，下方較大支持則於21,000點，投資者如博反彈要適可而止。
Omicron引發市場對疫情的憂慮，風險資產價格受壓，隔晚油價跟隨股市回落。陳認為，投資者擔心新變種病毒影響經濟復甦進程，而油組亦維持明年石油需求增長預測，相信油價短期持續受壓。至於港股市場的「三桶油」中，他仍看好中國海洋石油(00883)，其技術走勢相對落後，若看好油價回升，可博其短線反彈。
美股市場的特斯拉(Tesla)股價墜入技術熊市，更一度失守900美元關，拖累電動車概念股如比亞迪股份(01211)亦受壓。陳指出，雖然行業前景仍值得看好，但現時大市氣氛不就，不妨待技術指標出現轉勢再吸納相關股份，有貨的投資者則可繼續中長線持有。