【瑞通推介】恒指兩萬三遇阻　資金開全場最貼熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國拜登政府的社保法案可能遇阻，道指周一(20日)最多曾跌699點，全日收報34,932點，跌433點或1.2%；納指收跌1.2%。

市場繼續關注變種病毒疫情，加上內地下調1年期貸款市場報價利率(LPR)，引發市場對內地經濟增長放緩的憂慮，港股多個板塊廣泛下跌。恒指昨失守23,000點關後跌勢加劇，最多跌527點，低見22,665點，收市報22,744點，跌447點或1.9%，是去年3月24日以來收市低位，成交縮減至1,247億港元。

恒指周一以裂口陰燭下跌，MACD出現雙熊信號，14日RSI跌至28.85的超賣水平，並失守擴闊中的保歷加通道底部，後市潛在下跌空間或會擴大。

近一輪港股升浪由恒指去年3月低位21,139點起步，升上今年2月高見的31,183點，按黃金比率78.6%計算的回調目標23,289點已確認失守，技術上不排除恒指有機會進一步回調至整個升浪的起步位21,139點以尋覓支持。不過短期而言，恒指23,000點心理關口失守後，下一支持將是去年5月25日的22,519點盤中低位，反彈阻力可參考周一下跌裂口23,145至23,158點。

恒指周二(21日)早段反彈逾100點，一度重上22,900點，其後一度倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周一錄淨流入逾1.8億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾2.1億元，反映投資者預期港股將見技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,100至22,199點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,400至23,499點。

科技股沽壓更大，恒生科技指數周一曾創歷史新低，全日收報5,498點，跌181點或3.2%，14日RSI跌至28.84超賣水平。周二早段低開，開市價5,467點為新低水平，其後一度回穩，重返5,500點以上。周一有近190萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。

新能源車及鋰電股周一被拋售，贛鋒鋰業一度大跌13.2%，收市維持12.4%的跌幅，報114.1元，上市以來首次跌破250天線(現處125.5元)，交投顯著上升。贛鋒周二早段一度再挫逾4%，低位跌穿110元，創半年低位，其後跌幅收窄至約2%。周一有近190萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有近50萬元淨流出。

長城汽車周一同樣失守250天線(約27元)，收挫5.6%於26.2元，盤中低見25.65元，創逾5個月低。周二早段低開在26元以下後回穩。周一分別有逾40萬元和逾160萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

京東集團周一收跌約4%於269元，6個交易日累挫13.8%，14日RSI回落至25.25。京東周二早段曾跌逾1%，一度跌至264.4元之近4個月低位，其後跌幅收窄。周一有逾250萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。

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