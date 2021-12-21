3大拍賣行今年總成交額創新高　多得疫情、虛擬貨幣及NFT？

外媒報道，全球3大拍賣行今年總拍賣成交額達150億美元(約1,170億港元)，創紀錄新高，料受惠於疫情期間的全球財富增長，以及一批年輕收藏者首次湧入。

佳士得報告稱，2021年總成交額為71億美元，是5年以來最高紀錄。蘇富比早前已公布的總成交額為73億美元，是其277年歷史上最佳業績。菲利普斯表示，今年拍賣成交額增至12億美元，創公司歷史紀錄。

市場人士稱，這些拍賣記錄反映出政府刺激措施、央行寬鬆政策、資產價格飆升，以及消費需求反彈，為富裕買家創造一波巨大的流動性浪潮，全球財富在疫情期間激增；再加上虛擬貨幣及網上股票交易頻繁亦催生出新一代富有的年輕收藏家。

蘇富比表示，今年有44%競標者是新買家；菲利普斯拍賣行一半的買家是首次參與競拍；佳士得拍賣會上，35%是新買家，其中2/3是通過網上拍賣進入。1/3新買家更是千禧一代(又稱「Y世代」，一般指1980年代和1990年代出生的人)。

富有的買家來自世界各地，尤以亞洲區為主。亞洲買家佔佳士得拍賣總額的近1/3，佔蘇富比500萬美元以上拍品的46%。

另外，不可替代代幣(NFT)的興起亦有利刺激了銷售額。上述3大拍賣行今年涉及NFT的總成交額達1.5億美元，其中蘇富比的NFT拍賣成交額已達1億美元。