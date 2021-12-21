【高盛推介】快手受壓創3個月低 輪證點揀？
2021年12月21日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(20日)跌穿80港元水平收市，周二(21日)早段受壓持續。早上低開後跌幅擴大，最低見75.1元，為3個月低位。現報76.3元，跌約2.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約590萬元資金流入。牛證於周一繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在70元收回區域的產品
淡倉方面，認沽證於上周五(17日)及本周一共錄得約100萬元資金流入。周一流入熊證的資金集中在90元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的快手購(27922)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨快手購(25653)。短期選擇可留意高槓桿快手購(25436)。牛證方面的近牛選擇可留意快手牛(63283)，遠牛選擇可留意快手牛(59038)，與現價有約5及10元收回距離。
快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。
快手購25653，行使價78.88元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。
快手牛63283，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
快手牛59038，收回價65元，行使價62元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，近24元收回距離熊證。
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