【高盛推介】快手受壓創3個月低　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(20日)跌穿80港元水平收市，周二(21日)早段受壓持續。早上低開後跌幅擴大，最低見75.1元，為3個月低位。現報76.3元，跌約2.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約590萬元資金流入。牛證於周一繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在70元收回區域的產品

淡倉方面，認沽證於上周五(17日)及本周一共錄得約100萬元資金流入。周一流入熊證的資金集中在90元以下收回價的貼熊。

快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。

快手購25653，行使價78.88元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。

快手牛63283，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

快手牛59038，收回價65元，行使價62元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，近24元收回距離熊證。

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