陳正犖：內地放鬆政策還在後頭

人民銀行昨日宣布，將一年期貸款市場報價利率(LPR)調低5個基點，五年期維持不變，調整後一年期LPR為3.8%。目前人行似乎更傾向於使用央行再貸款工具和新設立的貨幣政策工具，對從事減碳的中小企業和企業，進行有針對性的信貸政策支持；其次，降準以推行廣泛的政策寬鬆。調低LPR之後，中期借貸便利(MLF)中標利率，有望緊隨其後下調，筆者維持對MLF利率將於明年上半年，調低25個基點的預測，不過由於今次LPR減幅為5個基點，市場亦不能排除未來幾個月內，內地或分別以每次5個基點的步伐，調低MLF利率。

今天的LPR小幅度降息進一步表明，內地整體貨幣政策寬鬆的傾向，還在後頭。上星期四，財政部宣布了1.46萬億元人民幣的，地方政府明年第一季度專項債券發行預付額度。目前促進增長政策已經加強，並有望提早推出，因為增長和穩定，可能會重新成為2022年的關鍵政策重點，以確保中共二十大後政治順利過渡。展望未來，貨幣政策寬鬆將擴大。明年上半年有機會再調低存款準備金率50個基點，並減息25個基點，正如上文所述，不排除MLF降息分兩步或三步完成，最少減幅或為5個基點。

同時內地亦會繼續推出定向寬鬆措施。最近推出的支持減少碳排放融資，提高煤炭清潔使用的新貨幣工具，可以作為人行向實體經濟注入更多信貸的重要渠道。內地廣義貨幣供應M2增速，可能從2021年的按年升8.6%，加快至202年的8.8%。貸款增長則可能從2021年的按年增長11.9%放緩至明年的11.4%，而年度新增貸款仍可能從今年的20.6萬億元人民幣，增加至22萬億元人民幣。受惠於預期更大規模的政府債券發行和貸款延期，社會融資規模按年增長幅度或提高0.2個百分點至10.4%。隨着穩定經濟措施逐步落實，中資股明年前景或漸趨明朗。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖