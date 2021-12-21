北部都會區效應加持 The YOHO Hub銷情熾熱！
2021年12月21日 12:00
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如何取佔北部都會區規劃先機成近日樓市熱話！其中，發展最為成熟的元朗地理位置獨特，位處粵港澳樞紐核心策略地段，享雙口岸、雙CBD及雙機場優勢外，往返中港兩地，以至通往世界均十分方便快捷而被看高一線！其實，新鴻基地產(00016)早於20年前已看中元朗「背靠內地、面向世界」的優勢，於區內深耕多年，構建備受市場追捧的YOHO優質大型社區，系內物業價格升幅持續跑嬴大市，相信壓軸登場的項目The YOHO Hub開售，勢必再掀起搶購潮。
值得一提，The YOHO Hub屬於港鐵元朗站上蓋唯一項目，盡享鐵路四通八達優勢，可輕易穿梭港九新界多區外，更設有基座商場YOHO MIX，連同現有YOHO MALL即形點I及形點II，共擁逾100萬呎龐大購物圈，匯聚環球人氣品牌，例如一田超市YATA及IMAX影院等，住戶「衣、食、住、行」均可由天橋無縫連接，生活所需可謂一應俱全。
物業往後升值潛力亦是置業人士關心的一環，The YOHO Hub享先佔北部都會區發展優勢外，更接連「新田科技城」、「洪水橋新界北現代服務業中心」等三大創科樞紐，料可與鄰近興建中的港深創新及科技園達成協同效應，成為未來創科重鎮，匯聚全球科研人才，加上項目駕車往來落馬洲管制站及深圳灣口岸，僅約10至16分鐘車程，可輕鬆連接內地重要商業區，如面積等同港島及九龍總和的深圳前海合作區，以及南山商業區等，相信可為元朗帶來一批具消費力的優質租客，買賣交投相信亦會被帶起。
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