【產經直播】金融科技股勢成2022年投資大熱？
2021年12月21日 12:06
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全球經濟前景不明朗，環球股市不穩，展望來年有甚麼投資策略？去年受熱捧的板塊如電動車及潔淨能源，強勢可延續？2022年還有甚麼值得留意的投資主題？
Global X金融科技ETF(03185)月初掛牌，新時代數碼金融到底增長潛力有多巨大？金融科技範疇廣泛，包括支付、電子錢包、互聯網保險、P2P貸款、眾籌、甚至區塊鏈及虛擬貨幣等，這些創新變革可望顛覆傳統金融行業，帶來結構性改變？
電動車未來可望取代汽油車成為主流，自動駕駛又會否成為另一個趨勢？目前哪些國家或公司精於相關技術？Global X乘勢推出自動駕駛及電動車ETF(02849)，與Global X中國電動車及電池ETF(02845)區別可在？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，今集繼續有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你2022年主題ETF部署策略。
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