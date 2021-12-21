【產經直播】金融科技股勢成2022年投資大熱？

全球經濟前景不明朗，環球股市不穩，展望來年有甚麼投資策略？去年受熱捧的板塊如電動車及潔淨能源，強勢可延續？2022年還有甚麼值得留意的投資主題？

Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，今集繼續有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你2022年主題ETF部署策略。

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